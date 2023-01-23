今天是大年初二，各地車潮開始湧現，公路總局表示，上午部分省道已出現車多情形，預估中午前後至晚上6時將達到高峰，觀光旅遊景點或廟宇周邊道路也將有旅遊車潮出現。

公路總局表示，春節連假邁入第4天，部分省道已出現車多狀況，預估中午前後到晚上6時達到高峰，易壅塞路段包括台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段。

公路總局指出，銜接國道的快速公路，包括中部台74線台中環線接國3、宜蘭台9線往國5頭城交流道路段及嘉義台18線中埔交流道路段，也將有車多壅塞情形。

公路總局預估，部分路段今天將有旅遊車潮出現，包括廟宇周邊道路，如台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；觀光景點周邊道路，如台2線東北角風景區、淡水、金山及萬里路段、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪、大湖路段、台7線慈湖路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，用路人可選擇離峰或是替代道路出發。

另外，公路總局已協調客運視人潮機動增班，昨天西部國道客運共行駛5011班次、疏運6萬8715人，較去年同期新增12.9%；東部國道客運路線共行駛1240班次、疏運1萬7031人，疏運人數較去年同期增加27.7%。

公路總局表示，用路人可使用「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢路況。（編輯：張雅淨）1120123