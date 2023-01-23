台北市一名17歲少女小靜（化名），2019年接受黃姓男網友邀請，從台北到宜蘭一家KTV與黃男的友人歡聚，期間2人外出購物，黃男竟趁機在車內對她性侵得逞，小靜2年後與老師談心時說出此事，此案才曝光；宜蘭地院審理時，因小靜事發當天返回台北途中，有跟黃男的友人說出遭硬上一事，法官依故意對少年犯強制性交罪，判處黃男4年徒刑，經兩次上訴後，最高法院日前駁回上訴，維持4年徒刑定讞。

判決書指出，小靜於2019年8月5日，接受網路認識的黃姓男子邀約，搭黃男的車子從台北到宜蘭一家KTV歡聚，期間，黃男邀小靜一同外出購物，黃男途中突然將車子停在路邊，不顧小靜喊「不要！不要！」，在車內副駕駛座對小靜硬上得逞。

小靜遭受屈辱後，不願搭黃男的車北上，與其他人搭黃男友人的車回台北，途中聽到有人聊到一夜情話題時，突然暴哭淚訴，遭到黃男在車內性侵，但此事直到2年後與老師談心談及，才對黃男提告。

法官認為黃男為滿足性慾，利用小靜對他無防備之心，竞施予強制性交，造成小靜難以磨滅之傷害，身心受創甚鉅，犯罪情節重大，考量犯後毫無悔意，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判刑4年。

但黃男不服上訴，高院及最高法院不採信黃男辯詞。最高法院日前駁回上訴，判刑4年定讞。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110