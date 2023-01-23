學生放寒假老師都會出作業，希望不要忘記學習，卻差點把家長逼瘋。一名媽媽過年期間為了教小學5年級孩子的寒假作業數學題怎麼寫，攪盡腦汁都想不出來，算到頭好痛，受不了求助網友。

原PO昨天（22日）初一在臉書「家有小學生/中學生~不安親/不補習」發文，「小五的寒假作業，媽媽頭有點痛，請問到底怎麼解呢？」並貼出題目，內容為飛鏢靶上有1、3、5、7、9等5種分數，甲、乙各射飛鏢10次，甲有9次中靶、得到9個分數，乙有8次中靶、得到8個分數，下列何者可能是甲和乙的得分？選項有4個。

小五數學題曝光後，有網友秒算出答案「甲：九個奇數和是奇數，乙：八個奇數和是偶數」、「甲：9次會是奇數，乙：8次會是偶數，所以是3」，故正確答案是選項3，甲得43分、乙得54分。讓原PO大呼「大家都好厲害」。

但也有網友表示，大年初一不要寫作業了，先好好玩，原PO則回應「沒有，媽媽先學起來教孩子，哈哈哈哈」。