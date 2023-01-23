據中國駐美國大使館官網消息，美國東部時間1月21日晚，外交部長秦剛在美國職業籃球聯賽（NBA）華盛頓奇才隊主場與奧蘭多魔術隊比賽期間發表視訊致辭，向兩支球隊、NBA廣大球迷和中美民眾致以春節祝福。

開賽後暫停時段，球場環形大螢幕播出秦剛外長致辭內容。秦剛首先向現場觀眾致以新年問候。他表示，今年是兔年，兔象徵著仁愛、優雅和美麗。去年12月，他作為中國駐美大使到球館觀看奇才隊精彩比賽並度過了一個愉快夜晚，很高興今天又回到球館和大家一起慶祝新年。在此喜慶祥和之際，祝願中美兩國人民新年大展宏「兔」、前「兔」似錦，並祝大家好運和享受比賽。

整場比賽充滿濃郁的中國文化氣息，新春的祝福貫穿賽事始終。賽前，兩位年輕華人藝術家用中國傳統樂器琵琶演奏了美國國歌。

暫停時段，現場工作人員向觀眾投擲具有中國特色的生肖兔，引發一陣「哄搶」。比賽間歇，由中國駐美使館外交官子女扮演的貓熊吉祥物登台亮相，其憨態可掬的模樣、惟妙惟肖的動作贏得觀眾陣陣掌聲和歡呼聲，華盛頓華人華僑社團也奉獻了精彩的中國文藝表演。現場觀眾沈浸在濃濃的中國年味之中，度過了一個愉快的「中國文化之夜」。

華盛頓奇才隊前身「華盛頓子彈隊」曾於1979年中美建交後不久訪華，是首支造訪中國的NBA球隊。近年來，該隊沿襲對華友好傳統，多次訪華交流或與訪美的中國籃球隊切磋球技。

比賽吸引了近兩萬名美籃球迷到場觀賽。中國中央廣播電視總台對比賽和現場春節慶祝活動進行了直播。