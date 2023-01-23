籃網球星班西蒙斯（Ben Simmons）去年8月與未婚妻瑪雅賈瑪（Maya Jama）取消婚約，這段令人心碎的戀情結束之後，西蒙斯仍然念念不忘，但他叨念著的是被她一併帶走的豪華訂婚戒指。英媒《每日郵報》報導，該枚戒指價值高達80萬英鎊（新台幣3010萬），西蒙斯向瑪雅發出律師函索討戒指。

在西蒙斯看來，既然兩人沒有要結婚，訂婚戒指當然應該「物歸原主」，但是英媒《太陽報》報導，西蒙斯與瑪雅都對彼此的行為「相當訝異」。瑪雅很驚訝西蒙斯想討回戒指，西蒙斯則是很驚訝瑪雅沒有主動歸還戒指，西蒙斯分手之後一直耐心等到今年才首度向瑪雅索取戒指。

無論如何，瑪雅收到律師函之後便準備歸還戒指，表示她絕對無意強佔這個禮物。西蒙斯在2021年耶誕節向瑪雅求婚，當時兩人交往大約7個月，戒指就是在那時送出。瑪雅比西蒙斯年長兩歲，她是英國的節目主持人與模特兒，西蒙斯是澳洲人，平日工作都在美國，兩人終究為了各自的事業而放棄戀情。

瑪雅年少時曾經嘲笑過黑人女性而引起爭議，她在推特寫道：「黑女人剃光頭髮想仿效Amber Rose（混血女模），結果看起來都變成麥可喬丹了，哇哈哈哈哈。」不過瑪雅並不討厭黑人男性，她與西蒙斯交往之前的男友是黑人饒舌歌手Stormzy。