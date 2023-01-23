蘇花路廊蘇澳南下往花蓮車流自今清晨5時起湧現，公路總局截至上午10時統計，南下車流已累計逾7100輛，預估尚有7000輛南下車潮。（摘自公路總局即時影像）

今天是大年初二回娘家的日子，宜蘭、花蓮天氣雖偶有短暫陣雨，但蘇花路廊南下往花蓮車流自清晨5時起絡繹不絕，宜蘭蘇澳新站停等車龍長達3.5公里，公路總局截至上午10時統計，該路南下車流已累計逾7100輛，預估今尚有7000輛南下車潮，但壅塞車流將會在午後逐漸紓緩。

宜蘭警方指出，蘇澳地區蘇花改蘇澳端南下車潮自今天清晨5時起陸續湧現，目前車多循序漸進，車流停等尾端於蘇澳新站前約3.5公里，預估中午過後會逐漸紓緩。

蘇花路廊蘇澳南下往花蓮車流自今清晨5時起湧現，其中，蘇花改南下車流陸續湧現。（摘自公路總局即時影像）

蘇花路廊蘇澳南下往花蓮車流自今清晨5時起湧現，公路總局截至上午10時統計，南下車流已累計逾7100輛，預估尚有7000輛南下車潮。（摘自公路總局即時影像）

據公路總局四工處統計，蘇花路廊車流今在清晨5時進入尖峰，持續維持每小時900至1000輛左右的交通量，截至上午10時，宜蘭南下往花蓮方向車流量為7102輛，花蓮北上往宜蘭方向為1629輛。上午7時南下最高量達每小時1030輛，預估今蘇花路廊南下車流尚餘7000輛。

旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約93分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約72分，公路總局四工處建議往花蓮方向的用路人，可多加使用蘇花改路段。

不過，公路總局四工處預估，明天初三蘇花路廊南北向均有車多現象，其中，南下全日交通量約1萬3500輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午3時，北上車流整天恐達1萬6000輛次，車潮將自下午2時陸續湧現，車多狀況恐持續至深夜11時。

另，公路總局四工處依過往春節連假疏運經驗，估計蘇花路廊北上車潮，25日初四，全日交通量約1萬8000輛次，車多壅塞時段下午4時至隔天凌晨3時；26日初五全日交通量約2萬1700輛次，車多壅塞時段下午2時至隔天凌晨1時；27日初六全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段上午9時至下午2時；28日初七全日交通量約7900輛次，車多壅塞時段為下午2時至晚間7時。