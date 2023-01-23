好萊塢57歲女星布魯克雪德絲（Brooke Shields）早年以童星出道，因演出電影《漂亮寶貝》走紅，故有漂亮寶貝封號。她22歲時曾出書承認還是處女，引發話題，讓她被封為「全世界最有名的處女」，近日她推出紀錄片，自爆22歲那年她因還是處女被熱議，同年竟慘遇強姦，她回憶自己當時只想活命，便讓靈肉分離才逃過一劫沒被殺。

布魯克雪德絲過去因電影《漂亮寶貝（Pretty Baby）》闖出知名度，但她11月大時就被推薦擔任肥皂廣告模特兒，從此出道，10歲時她在母親同意下為雜誌《Playboy》拍攝裸體照，引發爭議，22歲時她推出著作《On Your Own》，書中承認當時仍是處女，再度掀起轟動，但2009年她受訪時就坦言後悔說出這些話，「事後看來，我對自己童真的事大張旗鼓確實有點錯誤」。

布魯克雪德絲自曝22歲時被強暴。（圖／達志影像）

布魯克雪德絲後來有兩段婚姻，1997年與網球選手安德烈·阿格西結婚，婚姻僅維持兩年，2001年她改嫁電視編劇克里斯漢契，生下兩個女兒，而她也跟世界流行樂天王麥可傑克森傳出交往，還傳出男方向她求婚數次，提議要一起收養一個小孩，但最後不了了之，多年後，麥可傑克森形容布魯克雪德絲是他人生中「幾個摯愛之一」。

近期，布魯克雪德絲推出與代表作電影同名的紀錄片《漂亮寶貝》，她回憶當年走紅時並未放棄學業，而是選擇息影進入普林斯頓大學，畢業後她想重返演藝圈，卻發現沒有想像中簡單，就在她常碰釘子之際，一位本來令她相當信任的男性朋友以談工作為理由邀她去飯店，未料是惡夢的開始。

布魯克雪德絲近來推出紀錄片。（圖／達志影像）

布魯克雪德絲說，兩人在飯店吃完飯後，男方提議請她先到他房間休息，他再幫她叫計程車，進了房間後布魯克雪德絲用望遠鏡看遠方的排球賽，沒想到該男突然全身脫光進來把她撲倒，布魯克雪德絲一度掙扎說不要，但男方不聽，「我當時只想保命回去，就把精神從肉體分離了」，結束後她匆匆搭車到朋友家，接著失控狂哭，後來她還責怪是自己的錯，太相信對方，多年後她再度寫信問那男子出來對質，卻被對方忽視。

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