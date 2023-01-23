新北市長侯友宜初一至初三前往轄內各大廟宇參拜、發福袋，不少民眾藉機勸進他選總統，外界好奇，積極走訪各大廟宇是否是要爭取神明支持選總統。對此，侯友宜表示，他過年期間都會到各宗教廟宇，為新北市祈福集氣，希望今年平安、經濟蓬勃起飛，每個人都有機會賺大錢。

侯友宜說，他現在是新北市長，今日是大年初二，民眾都要回娘家，希望家人溫馨幸福團結，他用虔誠的心，期待新北市民都能安康快樂，有好生活。

至於是否爭取神明支持，侯友宜表示，他過年期間到各宗教廟宇祈福集氣，希望每一年都可以平安過好年，不分你我、族群，大家共好，跟神明祈求，希望每個人都有機會賺大錢、平安順利。

另外，立委游毓蘭曾上節目稱她與侯友宜是青梅竹馬，還說侯友宜一但下定決心就會達成目標，媒體問及，侯友宜現在是往總統目標邁進嗎？侯回應，毓蘭是他多年同窗情誼的好朋友，彼此都是警察，扮演不一樣的角色，為中華民國為台灣努力，一起在這塊土地工作很多年，相信都會同心齊力，好好打拚，讓這塊土地更好。