南昌艦罕見展示「大殺器」

中方海軍055型驅逐艦「南昌」號上，竟然出現了英國退役航母「無敵」號（HMS Invincible）打完福克蘭戰爭（Falklands War）後，正在返航的照片。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，「無敵」號是英國皇家海軍無敵級輕航母的首艦。除了「無敵」號，這級航母還有「光輝」號（HMS Illustrious）和「皇家方舟」號（HMS Ark Royal）。英國當初打造這些反潛作戰平台，是要在冷戰時期拿來對付北大西洋的蘇聯潛艦威脅。

在英國和阿根廷為南大西洋的福克蘭群島（Falkland Islands）歷經多年一觸即發的緊張後，1982年雙方終於開戰。英阿除了在海上開戰外，也大打訊息戰，對這場戰爭各說各話。然而。不爭的事實在於，最後阿根廷慘敗。而英國「無敵」號航母勝利返航的照片會出現在解放軍「南昌」艦的走廊上，實在令人好奇。

分析指出，北京似乎要喚起阿根廷在福克蘭戰爭中慘敗的苦澀回憶。而先前傳出，中方打算在海外建立海軍新基地。2022年11月時，據說中共官員和阿根廷官員獲得突破，要在火地島（Tierra del Fuego）建新海軍基地，讓中方海軍能控制連結大西洋和太平洋的要道。據說將來唯有解放軍人員能出入相關設施，以監控整個南半球通訊。