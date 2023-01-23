屏東縣長周春米參與王爺奶奶回娘家活動，並在現場發放新春喜兔紅包。(林和生攝)

屏東縣長周春米參與王爺奶奶回娘家活動。(林和生攝)

大年初二回娘家，嫁至屏東九如鄉的王爺奶奶同樣坐上鑾轎回到麟洛鄉，沿途信徒簇擁，讓路上好不熱鬧；這流傳超過200年的宗教文化盛事，經兩鄉信徒討論後決定，改由三年一科舉辦，這決定也讓王爺奶奶不用每年都回娘家了！

廟方表示，嘉慶24年、西元1819，九如三山國王出巡繞境經過麟洛庄，行經麟洛溪橋時，巧遇當地佳人徐秀桃、也是之後的王爺奶奶，正在溪邊洗衣服，女子抬頭向上看，正好看見俊帥男子，返家後開始茶飯不思，經徐家人求神問卜，才知是九如大王爺，也盼日後雙方能結為連理。

徐秀桃過世後，九如大王爺聖示登門迎娶，信眾並為徐立像，與大王共祀，後人稱為「王爺媽」；自此麟洛人稱福佬庄的九如人為「姑丈」，而九如人稱客家庄的麟洛人為「阿舅」，兩庄鄉民交好，在閩客族群隔閡的當年，最終以人神聯姻之名，將干戈化玉帛。

王爺奶奶成神後，每年大年初二都會偕同夫君大王爺返回麟洛，九如三山國王廟主委許仁壽說，經與友鄉信徒召開會議討論，認為隨著時代演進，工商社會眾人繁忙，不比農村時代農忙結束，可以全心投入大廟事宜，因此決定未來盛事改為三年舉辦一次。

許仁壽表示，未來王爺奶奶沒有回娘家的日子，大年初二還是會請出來廟埕前安座，供信徒祭拜，相信還是會一樣熱鬧。