前台北市長柯文哲23日大年初二赴關渡宮參拜，在台北市議員黃瀞瑩（右起）、前副市長黃珊珊關渡宮董事長陳玉坤及立法委員邱臣遠陪同下，向現場的民眾拜年。（鄭任南攝）

與黃珊珊搭檔參選2024總統？ 柯文哲回應了

台灣民眾黨主席柯文哲從大年初一開始拜廟行程，23日來到台北各廟宇發放發財金，稍早與台北市前副市長黃珊珊合體到關渡宮參香，被媒體問及未來是否會與黃珊珊搭檔參選2024總統？柯文哲說，未來一定會與黃珊珊合作，形式尚未定。

柯文哲大年初二將在台北行天宮、萬華龍山寺等廟參香與發財金，今早與黃珊珊、立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩等人前往關渡宮參拜。由於台北市長蔣萬安稍早才拜訪關渡宮發，媒體詢問誰的人氣比較高？柯文哲說，關渡宮信徒多，不管誰來人都一樣很多。即使他和蔣沒來，信徒仍然這麼多。

前台北市長柯文哲（右）23日大年初二赴關渡宮參拜，隨即在前副市長黃珊珊（左起）及台北市議員黃瀞瑩陪同下，發放發財金。（鄭任南攝）

柯文哲多次表態參選2024年總統，媒體詢問是否準備好參選總統？他以聯考比喻，大家不可能說自己已經完全準備好要考試，而是時間到就上去考，「（選總統）沒有準備好的一天」。對於未來是否會與黃珊珊搭檔參選？柯文哲先是笑3聲，僅透露未來一定會與黃珊珊合作，只是看是什麼樣的合作。

前台北市長柯文哲23日大年初二赴關渡宮參拜，接受媒體聯訪。（鄭任南攝）

此外，媒體詢問，黃珊珊日前透過臉書說至今不曉得新任內閣成員有誰，政府與國人一起放新年假期舉世少見，是否為有感而發？黃珊珊說，過年是重要時刻，如果期間發生重大事件，當然很需要政府處理。

她指出，現在內閣總辭，沒有新閣員，自己當然會很詫異，畢竟任何一個民主國家不可能有如此大空窗期，呼籲蔡政府趕快決定內閣人選，讓人民安心。