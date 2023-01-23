台彩今年春節推出「2000萬超級大紅包」刮刮樂，7個幸運兒遲遲未出現，直到今天財神降臨宜蘭，開出第一個2000萬元頭獎，讓投注站相當開心，老闆說，中獎者當時是買整本刮刮樂，並由2名小朋友猜拳決定要買哪本，買完帶回家刮後，過沒多久就看到他們帶著一串鞭炮並請店家雙重確認，結果真的開出大獎！

台彩今年春節期間加碼「2000萬超級大紅包」獎項，頭獎2000萬元共有7個，二獎200萬元加賓士休旅車10個，100萬元則有850個，全台各地相繼開出二獎，但頭獎遲未開出，直到宜蘭市建明投注站今傳出有民眾刮中2000萬元。

投注站今接受電訪開心分享喜訊，他說，這位中獎者好像有先去一旁城隍廟隔壁的土地公廟拜拜，接著去附近買花時，詢問花店老闆哪裡可以買彩券，花店便推薦到他的這裡買。

投注站說，當時因為客人很多，不太記得中獎者年齡與身份，看似是對夫妻，且帶著2個小朋友來購買一本刮刮樂，並請小朋友猜拳決定要哪一本，猜贏的小孩拿走後，他們便回家刮，過一陣子後，他們就帶著一串鞭炮跟中獎的那張刮刮樂，請店家再次確認，結果一掃描後，「真的中了大獎」，大家相當開心，直接在店裡大叫。