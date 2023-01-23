彰化警分局快官派出所員警年僅29歲的高偉倫，今天清晨8點12分左右值勤完畢準備返家，在行經彰化市彰興路與聖安路口時。遭37歲吳姓男子高速從後方追撞，高偉倫被撞飛10多公尺遠當場死亡，彰化分局長王國峯證實，表示目前已經通知家屬，稍晚將進一步說明。

彰化縣警局長張國雄及家屬等都已經到彰化基督教醫院，警方稍晚將進一步說明。（吳建輝攝）

警方表示，根據調查，今天清晨高偉倫服完勤，騎乘機車在返回租屋處路上，約8時12分許，行經彰化市彰興路與聖安路口時，遭37歲吳姓男子駕車從後方追撞，撞擊力道過猛，吳姓男子也被拋出車外，2人均送醫，而高偉倫經搶救後仍宣告不治。

據了解，來自高雄的高偉倫，2017年從特考班畢業，年僅29歲，一早傳出噩耗以後，彰化警分局已經通知家屬，目前正從高雄搭乘高鐵往彰化，後續彰化警分局將協助處理後事。而警方在吳姓駕駛車內找到毒品，因此肇事是否與毒駕有關，後續將進一步調查釐清

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