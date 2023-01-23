常見年節零食碳水化合物含量及熱量表。（資料來源／張瑄筠、蔡佩珈製表）

每逢農曆春節家中少不了應景的零嘴，糖尿病友應如何健康地「吃甜甜過好年」？營養師提出享用年節零食3原則，提醒糖友1天只吃1次零食，攝取的碳水化合物含量應為15克以下、總熱量控制在100大卡，以確保血糖不失控。

台北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師張瑄筠解釋，糖尿病友因胰島素分泌不足或身體對胰島素敏感性變差等因素，以致血液中葡萄糖濃度偏高，造成高血糖，故糖友應把握均衡飲食、定時定量原則，才能有效穩定血糖。

不過，過年免不了接觸年節零食，糖尿病友如何吃才能避免血糖升高？張瑄筠指出，第一，吃之前應查看食品營養標示，選擇碳水化合物含量15克以下、熱量約100大卡的零食。

第二，糖友零食應少量、淺嚐即止，更要避免無意識地進食，比如看電視、與親友聊天時食用，容易一口接著一口，停不下來。第三，應優先吃適量的天然、無加工食物，如當季水果、堅果、紅棗等。

張瑄筠說明，糖友每天可吃2份當季水果，將切片、切塊或顆粒水果放置到飯碗內8分滿即是每次可攝取的份量。她強調，病友應適量食用水果，不能因為健康就無上限攝取。若想以果乾取代新鮮水果，可查閱包裝成份及營養標示是否有額外添加糖及判斷可吃的份量。

人們過年除了吃水果，家中也備有生仁、冬瓜糖、糕餅等傳統年節甜食。張瑄筠表示，這些應景零食偏高糖、高油，食用時仍須遵守上述3項原則。

至於年節常見的乾果類如堅果、核桃、開心果、夏威夷果等，她建議糖友選擇原味堅果，總量不超過2湯匙。有額外添加的乾果像是蜜汁腰果、焦糖核桃，則不建議攝取。

糖友過年通常留意甜食攝取量，卻因肉乾、魷魚絲等煙燻零食的鹹香味而誤以為可以多吃。張瑄筠說，其實每一個手掌大的豬肉、牛肉乾含有10到20克糖量，鈉含量也不容小覷，應淺嘗即止。

她提醒，若糖友吃完零食後仍不滿足，可選擇5至6片無調味海苔，並搭配綠茶、紅茶等無糖茶飲以增加飽足感，避免一時嘴饞攝取多餘熱量及碳水化合物。