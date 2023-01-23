大年初二前總統馬英九一早赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖。（謝明俊攝）

大年初二前總統馬英九一早赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，查看他當年留下的親筆「始終如一」。（謝明俊攝）

初二馬英九赴馬家庄祭祖，盼下任總統「帶來和平繁榮」。

大年初二，前總統馬英九依例一早就到苗栗縣通霄鎮楓樹里的馬家庄祭祖，馬英九並以自己親書的兔年對聯「虎嘯生威千出過，兔躍引暖萬木春。」含意指出老虎的危害已經過了，兔子帶來春天的氣息，期望今年會比去年更好。馬英九並強調，未來的總統候選人，應該要帶來兩岸和平及繁榮的政策，並應該採取能源多元的政策，才能讓台灣的能源供應可大可久，而台灣的民主發展，已經出現很多問題，一定要把民主穩健的推展下去，不要出現目前所看到的現象。

大年初二前總統馬英九一早赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，一早就有民眾排隊等候。（謝明俊攝）

大年初二前總統馬英九一早赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，親手贈送民眾兔年春聯與紅包袋。（謝明俊攝）

今年是馬英九連續第26年到馬家庄祭祖，除了當地馬家後人宗親回到扶風堂陪同馬英九祭拜祖先外，還有百餘名民眾排隊等候向馬英九拜年合影，最遠遠從基隆趕來，由馬英九一一贈送親筆書寫的兔年春聯，以及兔年紅包袋。結束馬家庄祭祖後，馬英九隨轉往公館鄉五鶴山五穀宮祭拜，前縣長徐耀昌及苗栗市長邱鎮軍等陪同馬英九祭拜神農大帝，並發送兔年紅包袋給到場鄉親。

馬英九首先向在場民眾介紹他是與通霄鎮馬家庄結緣的啟始，從1994年知道馬家庄扶風堂供奉的馬氏祖先，與他的祖先都是來自陝西扶風，從那時候開始，他每年年初二都會來到馬家庄祭祀馬家列祖列宗，至今已是第26年了。陪同馬英九祭祖的立委法員徐志榮也笑稱他陪同馬英九祭祖，至今已10個年頭了，他也可以稱為馬家人了。

馬英九受訪談到國民黨未來總統候選人的條件時強調，兩岸局勢很緊張，民眾也很耽憂，未來的總統候選人，應該可以帶來兩岸和平及繁榮的政策，現在國內能源問題會愈來愈嚴重，尤其是當局反對核能，會對台灣有非常不利的影響，所以我們應該採取能源多元的政策，才能讓台灣的能源供應可大可久，最後台灣的民主發展，已經出現很多問題，一定要把民主穩健的推展下去，不要出現目前所看到的現象。

馬英九指出，他的家族是從扶風遷到江西上興，再遷到湖南，再遷到台灣，看到中華民族大遷徙的歷史，就會非常感動，就會覺得這個民族會存在這麼久，愈來愈旺，就跟他的子孫很爭氣，能夠求新求變，這也是身為馬家子孫應該學會的一個歷史，今年再次來到馬家庄，希望新的一年，大家一起來奮鬥，不但兩岸能夠和平，台灣能豐衣足食。

馬英九表示，我們期望能夠風調雨順，但希望能做到具體一點，期望颱風疫情都小，國泰民安則是期望出口及孩子都多，因為台灣的人口愈來愈少了，希望年輕人能夠趕快結婚，趕快生孩子，要不然中華民族人愈來愈少，應讓要維持一個適度的成長，社會才能夠繁榮。

大年初二前總統馬英九一早赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，親手贈送民眾兔年春聯與紅包袋。（謝明俊攝）

大年初二前總統馬英九一早赴苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，親自解說他親筆書寫兔年春聯的含意。（謝明俊攝）

馬英九今天贈送給到場民眾的兔年對聯，是由他親自書寫的「虎嘯生威千出過，躍引暖萬木春。」馬英九親自解釋這對聯的意思，就是老虎的危害已經過了，兔子帶來春天的氣息，期望今年會比去年更好。