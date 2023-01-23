民進黨立委高嘉瑜平時愛唱歌，自認廚藝欠佳，平時進廚房最常煮的是泡麵、水餃及煎蛋等等。大年初二，高嘉瑜決定來挑戰自己，跟著南港國寶級辦桌總舖師傳人林明燦，一起學做年菜。在師傅手把手的教學之下，高嘉瑜也發下豪語，今年牛刀小試後，說不一定明年她就能變出一桌好料宴請大家。

高嘉瑜拜師學藝，阿燦師傳授兩道辦桌的經典菜色「古早味白菜滷」及「五柳好呷魚」，在正式烹煮之前，喜歡唱歌的高嘉瑜，更是直接在廚房現場開唱「孤勇者」，同時還邀請阿燦師一起合唱，一度考倒阿燦師。

為了教導高嘉瑜製作出年菜「古早味白菜滷」，阿燦師事先備好所有食材，包括白菜一顆、鴨蛋酥、金鈎蝦、燒蔥、豬油、雞高湯等，但鮮少下廚的高嘉瑜，拿菜刀切白菜時，一直擔心自己會切到手；熱鍋時，更不時聽到高嘉瑜尖叫聲，所幸阿燦師即時「神救援」。高嘉瑜坦言，若沒有師傅幫忙，她自已一個人恐怕無法完成料理。談笑之間，高嘉瑜話鋒一轉，表示希望能讓外界看到她的手藝，也能欣賞她的歌喉，證實自己是一位「動如脫兔、靜如處子、在家賢慧、外出唱歌」。果不其然，才講完這番話，高嘉瑜立刻再開嗓，整場學習製作年菜的過程，現場笑聲不斷。

邊聊天邊唱歌的時候，高嘉瑜依序將白菜和配菜下鍋，接著再放入辛香料烹煮，試過味道後，高嘉瑜大讚「好的師傅帶你上天堂」，並稱自己從廚藝小白變成少林寺廚神，驚呼自己煮出來的家常菜，成了米其林等級。

這回擔任高嘉瑜廚藝大師的阿燦師，現場也傳授小撇步，讓「古早味白菜滷」進階成「海參燴白玉」。阿燦師先將白菜滷放入碗，接著倒扣在餐盤上，教導高嘉瑜在鍋子裡先倒入白菜滷湯汁之後，再放入韓小菇、花筍片、紅蘿蔔片和海參，再用醬油增加色澤，起鍋前再勾芡，確認白菜滷定型後，即可上桌。

高嘉瑜拜師學藝的第二道年菜是「午柳好吃魚」，腦子動得快的阿燦師，也另取諧音菜名「午柳好嘉瑜」。主要食材一尾炸熟的鯛魚，阿燦師解釋，早期煮這道料理時，因為家中沒有蕃茄醬，所以準備調味料時，會備白醋、白糖，增添酸甜滋味。但因為高嘉瑜近期挨批「背骨」，因此，一看到鯛魚下鍋油炸時，高嘉瑜感嘆地說，「這條魚就像她與世堅大哥的下場，上刀山下油鍋在所不惜，自己現在的處境，就像在油鍋裡。」語畢，高嘉瑜順勢再唱一首《煎熬》。

一開口唱歌就停不下來的高嘉瑜，做菜時陸續唱了宇多田光的熱門曲目「First Love」、Sixpence None The Richer招牌歌曲「KISS ME」，並在阿燦師協助之下，製作「午柳好吃魚」所需醬料。有了前一道「古早味白菜滷」的經驗，高嘉瑜依序將桶筍、木耳、洋蔥以及五花肉切絲，起鍋前加入青椒，再用太白粉勾芡，並加入所需調味料，最後加入一點香油增加香氣，淋於炸過的鯛魚即可上桌。高嘉瑜自稱是「廚房小白」，不過阿燦師給高嘉瑜99分的好成績。另外，為了幫蔡政府政績宣傳曝光，高嘉瑜忍不住詢問整桌菜是否要價6千元，學習做年菜仍不忘將「發現金」議題掛嘴邊。

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