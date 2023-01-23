（圖／STORYLEATHER 純手工客製化皮件）
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（圖／種子盆栽藝術The Art of Seed Bonsai臉書粉專）
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（示意圖／shutterstock）
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（圖／竹山紫南宮FB粉專）
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（圖／賴清德FB）
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（圖／命理老師明月提供）
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（圖／鎮瀾宮買足購物網FB）
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（示意圖／shutterstock）
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（圖／網路溫度計）
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（圖／竹山紫南宮FB）
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
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國內疫情從2020年1月爆發至今，經濟大受影響，許多小老百姓叫苦連天，什麼都漲唯獨薪水不漲。近幾年每逢春節期間，求發財金的人越來越多，人人都希望能得到財神爺的眷顧。民俗專家張旭初認為，所有招財小物之中，聚寶盆是比較可以長期保存的，買大一點的聚寶盆，每天出門丟一下零錢，也是存錢的小撇步。

另外，每逢春節期間，不少政治人物都會發送一元紅包福袋，許多民眾排隊搶拿，希望能討個吉利，但張旭初提醒，政治人物的一元紅包福袋，可能少了點「神明加持」，建議民眾領到之後，可以拿至廟裡過香爐，祈求發財心誠則靈。

命理老師明月表示，發財樹、政治人物紅包、刮刮樂的象徵意義大於招財實質意義，聚寶盆、發財金才有玄學、風水上的招財效果。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年，十個最被大家討論的過年招財小物，哪個是你心目中最佳招財利器？

No.10 十二生肖咬錢系列

迎接金兔年的到來，錢財準備咬起來了嗎？多間廟宇每年都會按照流年，推出應景「咬錢系列生肖」，其中，台中大甲鎮瀾宮去年推出咬錢虎廣受好評後，今年再推「聚財兔」，象徵嘴咬財富，讓民眾兔年錢財咬不停。每套「聚財兔」皆於大甲鎮瀾宮請願過爐過，因此，不少人認為聚財兔，在大甲媽祖的保佑下，財運滿兔年。而「聚財兔」的耳朵直通天際，象徵信眾兔年業績飛上天。

此外，去年適逢虎年，而「咬錢虎」是泰國龍波本廟超夯祈福品，能招財、擋煞，還能防小人，是台灣觀光客造訪泰國的必買小物，甚至還有專門代購業者，跨海選購郵寄。搭配生肖年份，咬錢虎、咬錢兔是這一年討論度較高的求財生肖小物。

No.9 發財樹

說到過年熱門的室內植物，「發財樹」是許多人會選擇的植物品種，因為它好照顧，又能對運勢帶來正向幫助，經常能在營業場所見到發財樹的蹤影。發財樹又被叫作「招財樹」，但其實它的本名為「馬拉巴栗」，原產於中美洲及南美洲的錦葵科馬拉巴栗屬植物，樹皮為綠色，植株根基部較為膨脹肥大，葉部則呈掌狀複葉。

過去發財樹並非如此熱門，1986 年由台灣的商家突發奇想，將5棵馬拉巴栗種在同一盆，並將它們的枝幹紮在一起呈辮子狀，並將其稱作「發財樹」販售，自此之後便開始熱賣，尤其在亞洲地區特別受民眾歡迎。

No.8 紅包

長輩給的紅包又稱「壓歲錢」，有避邪之意，父母過去為了避免年獸搗亂，驚擾到孩子，會將裝錢的紅包袋放在孩子枕頭下，保佑安心睡覺。如今將裝著壓歲錢的紅包放在身上，或壓在枕頭底下，還能代表新的一年財源滾滾，好運旺旺來。民眾收到紅包後，千萬別急著抽錢、丟掉紅包袋，可以將紅包留到等春節結束，或是元宵節之後，讓財氣繞身，期許新的一年能賺大錢。

此外，168諧音「一路發」，因此，在紅包袋內放入168元，即2個50元、6個10元、8個1元，並放在錢包內當做錢母隨身攜帶，同樣也意味著新的一年財運越來越旺。

No.7 錢母

過年許多人都會到寺廟求錢母、發財金，祈求新年發大財。而錢母分為2種，一種是寺廟製作的金幣、銀幣，民眾每逢過年可前往排隊領取，其中又以南投紫南宮最著名；另一種是以現代錢幣交換，大錢換小錢，中和烘爐地即採用此一形式。這兩種領來的錢母，擺放的招財位置大不同。無論是哪種錢母，都忌諱賭掉和花掉，失去錢母的用意。

寺廟專程製作的錢母屬於「明財」，必須擺放於明財位，也就是明顯之處，例如大門玄關或進門斜對角就看得到的地方。所謂明財位，代表神明賜予的財富。至於拿自己的錢與寺廟交換來的錢母，此種屬於「暗財」，不能放在明顯之處，通常建議藏在聚寶盆或是某處經常放錢的抽屜，或鎖進保險櫃裡。

No.6 政治人物一元紅包福袋

過年期間，知名的政治人物會自製紅包、福袋發給民眾沾沾喜氣。2022年為迎接虎年到來，總統府發放蔡英文總統的春聯、紅包袋及一元福袋，福袋上有隻具有立體感的老虎，捧著1元硬幣象徵「一元復始」。有些民眾一拿到福袋，馬上放上拍賣網站，開價近百元想趁機賺一筆。

而今年總統兔年福袋樣式以卡通風格繪製親切討喜的玉兔頭像，搭配象徵豐饒的幣飾及充滿年節氣息的煙花圖騰，為春節添增一份喜氣。此外，福袋在摺疊組裝後，可以看到玉兔頭像蹦出，並在前方台座上放置象徵一元復始的一元銅幣。

No.5 水晶

在風水學中，紫水晶有招來貴人，進而招財的作用，算是一種功效非常全能的礦石種類。因此很多人在添購招財小物時，對紫晶洞情有獨鍾，紫晶洞中間佈滿紫水晶，除了改善住宅風水，放在家中財位更是能聚集好的能量，避煞防邪、凝聚財氣。而白水晶能平衡淨化人的心靈，可提升工作效率，並且防小人、驅散負能量、聚集正面磁場以及生財旺財。

另外，很多人為了招財也會買黃水晶，因為黃色本身就是財富與自信的象徵，而黃水晶又被稱為「商人之石」，具有帶來偏財和驚喜的功效，許多經商或是有投資股票的人都會配戴黃水晶手鍊。

No.4 聚寶盆

許多家庭或是店家內，都會在財位擺一個聚寶盆，通常盆上有五路財神、蝙蝠、如意、祥雲及錦魚圖騰，裡面放一些硬幣、銅錢、元寶和護身符，可以招來吉氣、帶旺家宅風水。但聚寶盆必須經過正式開光儀式，否則就僅是看起來很喜氣的裝飾品。

除了家中的財位外，聚寶盆也可以放在保險箱、存錢筒、收銀機或錢櫃上下左右接觸的位置，有聚財、聚氣之效果，但要注意須保持乾淨和通風。此外，聚寶盆不可擺在屋內橫梁下方或太高的地方，不可正對廁所，也不可正對神像。若是錢財來得多也去得多，就得注意擺放之處空氣是否過於流通，導致無法聚氣。

No.3 招財貓

台灣店家為求財運和高人氣，常會在結帳櫃台放置招財貓。招財貓其實可以細分為多種樣式，代表的意義各有其不同。招財貓「舉右手」代表招財進寶，「舉左手」則代表與人結緣，大部分的商家最常購入的是舉右手的招財貓。此外，招財貓的手長也有不同含意，長手招財貓能招來遠方的好運和客人，觀光業、旅遊業和航運業較偏愛此款式。短手招財貓則是招來臨近客源，因此較常見於在地方商家、雜貨店。

除了大家最常見的白色招財貓，其實還有其他顏色的招財貓，不同顏色象徵不同意義，例如黑色代表避邪消災，黃色代表財富與成功。

No.2 刮刮樂

過年總少不了要「刮一下」！農曆春節不少人會玩刮刮樂，或買彩券試試手氣，更有不少民眾會找來親朋好友集資，購買一整本的刮刮樂，希望能增加中獎機率。刮刮樂彩券為新的一年帶來未知的命運與機會，更提供機會讓財神眷顧你。

2022年台灣彩券公司過年期間推出「筊好運」、「黃金滿屋」、「財神報到」等5款刮刮樂新品，希望帶給民眾迎福招財好運來。「筊好運」以台灣民間擲筊求好運的習俗為主題，票面上善男信女擲筊祈福求得聖筊，象徵好運、財運旺旺來。有網友分享，過年會買張刮刮樂試手氣，希望有天可以中獎，就不用工作了；還有網友表示，刮下去的瞬間，有種莫名的快感，過程讓腦袋暫時放空，有時候還會刮出獎金，讓人直接把壞心情忘得一乾二凈。

No.1 發財金

說到全台最著名的求財廟，南投竹山紫南宮絕對是數一數二的扛霸子，每年不少民眾與信徒都會到紫南宮求發財金、祈福金雞或錢母。紫南宮本來是一間普通的土地公廟，但據說向土地公借錢投資都會賺錢，而信眾賺錢之後，來年還錢，除了還本之外，還會增添香油錢作為還願。

發財金可以使用在什麼地方？一般來說，發財金可分為錢母及錢子，錢母生錢子代表源源不息，可以將發財金存到有在流通的戶頭裡；而錢子則代表錢咬錢效果，舉例來說，上班族從踏出家門到公司，以及離開公司下班之前，從出門到返家的所有花費，皆可使用發財金。另外，生意人也可以用發財金買貨、提貨，或用發財金添購店面與公司用得到的物品。簡單來說，錢母不能花，適合放在戶頭，代表守財，而錢子可以花費使用，希望透過錢咬錢，帶來更多財運。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月03日至2023年01月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年招財小物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統。

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