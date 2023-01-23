今天是大年初二，新北市長侯友宜先後前往三重碧華寺、先嗇宮和新莊慈祐宮、武聖廟參拜，其中有不少民眾提前1小時至先嗇宮排隊，等待領取福袋，廟外大排長龍。（蔡雯如攝）

今天是大年初二，新北市長侯友宜先後前往三重碧華寺、先嗇宮和新莊慈祐宮、武聖廟參拜，其中有不少民眾提前1小時至先嗇宮排隊，等待領取福袋，廟外大排長龍。（蔡雯如攝）

今天是大年初二，新北市長侯友宜先後前往三重碧華寺、先嗇宮和新莊慈祐宮、武聖廟參拜，並致贈香油錢，祈求市民健康平安，不少民眾提前1小時到廟排隊，廟外大排長龍，侯友宜發福袋時，更有不少民眾喊話要他選總統。侯友宜致詞表示，希望新的一年，民眾都能平安賺大錢，也盼市民年節期間到三重熊猴森樂園賞燈、看表演，感受年節氣氛。

侯友宜說，大年初二是大家團聚、祈福的日子，他走訪各廟宇祈福，希望國泰民安、風調雨順，每個人可以有溫馨幸福的歲月，這是他最大的心願，尤其今日也到三重先嗇宮參拜神農大帝，希望疫情舒緩之餘，民眾可以平安賺大錢，經濟蓬勃起飛，也希望兔吉利來、圓圓滿滿。

另外，三重熊猴森樂園燈節也將登場，今年規畫吸睛花燈、豐富表演，非常適合全家走走。

先嗇宮董事長李乾龍說，廟方提供「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」的燈組在熊猴森展出，以中秋節故事為主題，希望帶給國人不同的元宵體驗，先嗇宮廟前的百草公園也有展出許多傳統燈藝，歡迎民眾賞燈。

民政局長柯慶忠說，新莊武聖廟初四則會舉辦「接財神．饗元寶」活動，信眾可領到財神加持的食用元寶（水餃），添財運，感謝疫情期間，三重、新莊等重要宗教信仰中心廟宇提供協助，長期深耕嘉惠地方。

民政局表示，「2023新北燈會」今年將在本月26日至2月12日在三重熊猴森樂園盛大舉辦，歡迎民眾於年假期間走春拜廟，外出透氣，可順道走訪新北燈會，但仍須遵守相關防疫規定。