徐巧芯於大年初一（22日）接受彭文正專訪。（取自彭文正「政經關不了」）

資深媒體人、前台大新聞所教授彭文正於大年初一（22日）視訊專訪國民黨台北市議員徐巧芯，他認真問徐巧芯，國民黨為何這麼弱？徐巧芯認為，經過這麼多年，國民黨一直覺得自己有執政的光環，沒有在野黨的野性，在監督上會考量太多。

徐巧心舉例，她去年在選舉時揭發「陳時中牽手照」，黨內還有一些人說這就不要了，但她的想法是，「我管你啊，今天會對那個女生，就算她沒有不舒服，你以後當市長，部會對其她女生嗎？這是公共事務，要當市長的可以不接受檢驗？」

「除非是造假，否則作為民意代表，我也是在選舉的人，監督市長候選人，到底錯在哪？我才不管他們，你們要怎麼講都可以，反正老娘就是要公布，管你！」徐巧芯強調。

徐巧芯直言，她不管什麼社會壓力，且就是因為有這件事，後面才揭發側翼網軍一條龍，陳時中競辦有沒有跟這些側翼網軍互動？整件事情串聯再一起，沒有頭怎會有尾？

「政治上的事情，我們也是摸石頭過河、走險棋，有冒風險才有獲得」，徐巧心說，國民黨很多人就是沒有冒險的精神，只想要做穩贏的事情，「但我要告訴大家，沒有穩贏的事情」！

徐巧芯也披露自己的想法，她把政黨競爭當成比賽，打籃球時會放水嗎？不可能！放水是不尊重對方，「今天就是因為尊重民進黨，我知道他們很強，所以任何機會都不會錯過，就是往死裡打，這是我尊重你的方式！」