美國去年10月初祭出晶片禁令，禁止先進製程晶片和製造設備出口到中國，美國媒體分析指出，美國在過去兩年才充分意識到，晶片對現代經濟的重要性並不亞於石油，但美國晶片業想切斷與中國的關係是不切實際的，因為晶片製造中使用的其他少數幾種原材料，例如鎢等同樣主要來自中國。

根據華爾街日報報導，近年晶片短缺的供應鏈緊張問題令美國深受其害，諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）數據顯示，汽車製造商去年因晶片短缺銷售額損失2100億美元，此外，與中國之間的競爭也引發美國擔憂，美國擔心中國可能主導民用或軍用的關鍵晶片領域，甚至阻止美國獲得零件。

在此背景下，美國政府和公司正花費巨資瘋狂建立國內制造業，以及保障晶片供應，根據半導體產業協會（semiconductor Industry Association）數據，自2020年以來，半導體公司在全美提出高達40多個項目，價值近2000億美元，預計將創造四萬個就業機會。報導分析，這是美國對晶片業的大舉押注，該行業塑造了國際經濟競爭格局，並決定各國的政治、技術以及軍事優勢。

報導指出，晶片榮升為「新石油」，但確保半導體供應更為複雜，半導體的類型、性能和成本令人眼花繚亂，而且供應鏈涉及多個國家，美國不可能單憑一已之力，完成所有這些東西的生產。

尤其在半導體的許多關鍵原材料投入方面，美國也依賴其他國家。銷售氖氣和其他氣體的lectronic Fluorocarbons LLC公司執行副總裁Matthew Adams示警，如果長期禁止從中國向美國出口氖氣，未來在庫存耗盡後，將導致很大部分半導體生產關閉。

此外，晶片製造中使用的其他少數幾種原材料，例如鎢也同樣主要來自中國，其轉化為六氟化鎢後，用於製造晶片上的晶體管零件。報導分析，美國晶片行業要真正切斷與中國的關係，需打破幾十年來的全球化，行業領袖認為這是不切實際的。