大年初二到嘉義市蘭潭郊遊踏青，湖光山色不用人擠人。（嘉義市政府提供／張朝欣嘉市傳真）

新春大年初二回娘家，到嘉義市走春除了市立美術館、檜意森活村等市區知名景點，不喜歡人擠人的民眾，建議前往嘉義市後花園「蘭潭」一遊，享受遠離喧囂的湖光山色，嘉義市政府23日表示時間較充裕的旅客可用悠遊卡租借YouBike，順著環潭公路前往根公園、小公園，到蘭潭大壩造訪「月影潭心」地景藝術，以及嘉義八景之一「蘭潭泛月」。

嘉義市政府近年來積極爭取中央預算，陸續整建蘭潭環潭步道、人行道、停車空間及公廁等，希望提供遊客更貼心舒適的遊憩環境，同時也優化「月影潭心」、「音樂噴泉」、「姊妹亭」等景點，透過光環境營造，為入夜後的蘭潭更添絢麗，遊客不論何時前來，都可看到蘭潭不同的美。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，蘭潭位於嘉義市東郊山仔頂，自行開車可下國道3號中埔交流道，往蘭潭水庫方向約10分鐘車程即抵達。若沒有自備交通工具，也有便利的市區電動公車或YouBike2.0公共自行車、電輔車可供租借。民眾持電子票證即能免費搭乘市區公車，公共自行車前30分鐘免費，電輔車補貼10元。

蘭潭大壩的「月影潭心」地景藝術，是知名藝術家王文志的創作，「蘭潭泛月」為嘉義八景之一的，也是網紅最熱門的打卡景點。熱愛步道健行的民眾，可沿著環潭步道探訪巫家磚瓦古厝遺跡，想像先民生活點滴，或前往鎮德宮挑戰蘭潭後山步道。

市府指出，嘉義市小而美，蘭潭更是距離市區最近的戶外遊憩好去處，交通方便，有山有水，民眾能當網美拍美照，也能上山趴趴走，歡迎全台遊客與返鄉遊子春節「回嘉走走，來嘉看看」。