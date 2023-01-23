彰化警分局快官派出所員警年僅29歲的高偉倫，今日上午8時12分許值勤完畢準備返家，在行經彰化市彰興路與聖安路口時，遭37歲吳姓男子高速從後方追撞，高員被撞飛10多公尺遠，不幸身亡。彰化分局長王國峯及家屬稍早都已抵達彰化基督教醫院，警方事後將進一步說明，而現場監視器畫面也曝光。

警方表示，根據調查，今日上午8時12分許高偉倫值勤結束，騎乘機車在返回租屋處路上，行經彰化市彰興路與聖安路口時，遭37歲吳姓男子駕車從後方追撞，撞擊力道過猛，吳男也被拋出車外，2人均送醫，而高偉倫經搶救後仍宣告不治。

從監視器畫面可以看見，吳男駕駛的紅色轎車從遠處高速追撞，撞擊力道之大導致高員整個人被撞飛，吳男也同時被拋出車外，而轎車當場180度翻覆，場面令人怵目驚心。

據了解，來自高雄的高偉倫，2017年從特考班畢業，年僅29歲，稍早彰化縣警局長張國雄及家屬等都已經抵達彰化基督教醫院，後續彰化警分局將協助處理後事。

而警方在吳姓駕駛車內找到毒品，因此肇事是否與毒駕有關，後續將進一步調查釐清。

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彰化警分局快官派出所員警年僅29歲的高偉倫，今天清晨8點12分左右值勤完畢準備返家，在行經彰化市彰興路與聖安路口時，遭37歲吳姓男子高速從後方追撞，高偉倫當場被撞飛10多公尺遠，當場死亡。(警方提供／吳建輝彰化傳真)