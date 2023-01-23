正逢農曆新年，命理專家小孟老師在臉書粉專發文，分享2023年12生肖的運勢排行榜，其中最後一名是生肖鼠，做許多事情都容易遇到阻礙，切記別太急功近利；而運氣最好的則是生肖豬，不但有貴人幫忙，職場上也容易有升職加薪的機會。

TOP 12：鼠

生肖鼠在2023年會受「刑太歲」干擾，運勢好壞參半。做事容易遇上阻礙、困難重重，雖然表面平順，但過程艱辛，需好好處理，否則容易節外生枝。需小心官司問題、生意情況、桃花劫，凡事別太過急功近利。如果遲遲無法順利，不妨將家裡進行裝修，或增添並改變擺飾，租屋者可以考慮搬遷到更好的地點，來改變此年的不順。

TOP 11：兔

2023年是生肖兔的犯太歲年，運勢變化大且突然，可能會有極端的好事或劣況降臨，適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等，有助化凶為吉。今年還要當心意外或突發事件的發生，像是外出、行車安全以及破財；感情桃花方面，可能與人發生矛盾、爭吵、分手，對生活衝擊較大，情緒容易起伏不定。

TOP 10：龍

生肖龍在2023年有「害太歲」的情況，整體運勢尚且平穩，就算想有所突出表現，也容易不被人欣賞。不管是事業、桃花、財運方面，在資源使用時，都需要多加注意，不宜過度擴張，否則容易判斷錯誤而有損害。人際關係則會受影響而有倒退，所以與人溝通上要多留意；在職場上要安份守己，不適合出現猶豫不決的心態，會讓事情有更多變卦。

TOP 9：馬

生肖馬在2023年有「破太歲」的情況，會有人際關係的影響，及個人情緒多變的情況，整體來說今年是充滿新機會的一年，但能否為自己創造新格局，就要看能否把握住了。事業前景一片美好，有新舞台、新局面與新的人事物，因此要懂得控制情緒，才有好人緣，事業運也會跟著變好；另外還要學會辨識誰是良師益友，才能真的幫助自己。

TOP 8：雞

生肖雞在2023年將是「沖太歲」的一年，各方面的運勢起伏較大或極端，但在感情上，還是有開花結果的機會，只是要多用些心思才能破除障礙。另外在事業上，雖然有好機會出現，但需拿出勇氣來打拚，阻礙才會漸漸移除。若是持續感到極度不順者，不妨申請出差、移動到新的工作環境，改變氣場；財務投資上，不宜短線進出，才能安然度過一年。

TOP 7：虎

生肖虎在2023年是新的開始，會比較穩固，運勢雖未有明顯進步，但可說是在穩定中成長。今年小人會慢慢遠離、貴人增加，但需留意官司情況，不可在灰色地帶遊走；感情上會有新的有緣人出現，需用誠意來相待，才能給對方好印象，隨著時間一長，感情要開花也是有機會的。

TOP 6：蛇

生肖蛇在2023年的運勢比較顛簸，能否擺脫困境或往上提升，都要看當時的心態。今年要特別小心疾病問題，尤其是因為飲食和生活習性造成的，過度放縱、抽菸喝酒、大魚大肉、熬夜加班，或是與流行性疾病相關的，不可不當心。另外在工作事業運，會有過度競爭的現象產生，但是只要把心思放在該注意的事項，多半能有驚無險地通過。

TOP 5：牛

生肖牛在2023年的運勢平穩，桃花、財運、人緣皆無明顯優勢，疾病、是非、禍害也沒有明顯徵兆，因此這一年，若想要有大成就，最好是靠自己，不妨多作規劃，做事也要確實，人際關係則要多留意待人相處的道理；其餘的一切，自然會在努力過後，有好成績出現。

TOP 4 : 猴

生肖猴在2023年的總體運氣不錯；工作方面會有不錯的機會，如果想跳槽，可以仔細觀察、好好選擇新公司，做好跳槽準備，也因此在正財方面，會有不錯的改變可能。在學習成就方面，會有不錯的進修機會，只要秉持積極的想法，想有好的成果都不會太難。但在人際交友上，要留意交友不利，容易導致本人有不好的想法產生。

TOP 3 : 狗

2023年兔狗合太歲，生肖狗整體走好運，有機會在辛苦打拚的過程中遇到貴人相助；在愛情桃花方面，特別是單身人士，在身邊的朋友團體裡，也有機會遇到好對象。事業方面，需要留意小失誤，但不用太過擔心，多保持理性，就可以有效處理事情；身體健康方面，則需要注意氣節轉換，因為疏忽而產生的小感冒即可。

TOP 2：羊

2023年羊與兔呈現三合關係，因此生肖羊的整體運勢不錯，可望循序漸進向上發展，還會常遇到貴人，不論是實際的幫助，或是意見想法上的建議，都有不錯的幫助，即使真的有低潮期，身邊也有人能拉你一把。但需注意今年會有精神上的狀況，畢竟低潮期，要避免在心態及想法過度負面，才不會引起心理疾病。

TOP 1：豬

2023年生肖豬恰好與兔合，整體運勢有所提升，而且比其他生肖好，像是人際桃花旺，容易遇到貴人幫忙，與他人相處都較為有利，能減少人際關係的衝突，上班族的職務會有好的易動，也有機會加薪。對於開店做生意的老闆們，財運也會大增，容易有好的顧客上門，名譽聲望更有大增的可能。