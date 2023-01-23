除夕夜一家團圓，卻因為發紅包鬧出不愉快，一名網友除夕包給姪子一張1000元紅包，卻被姑姑罵爆單數不吉利，有夠帶衰，讓網友聽了傻眼，而這問題也在網路上發酵，引起兩派討論。

原PO在PTT指出，除夕姑姑跟姪子來家裡拜年，想說剛領完年終，所以包一張1000元紅包給姪子，沒想到姑姑看了不爽，罵爆他「包一千單數不吉利，有夠帶衰」，使原PO很不滿「包一千不好，是不是包600元就好？」

文PO上網後，許多網友紛紛留言，一派人認為習俗上單數為陰，過年包紅包最忌單數：「我從小就都收一千欸，難怪衰到大」、「 包1000要拿2張500或是10張100，傳統上要成雙」、「1000不吉利不會加個200嗎？只收過1200跟1600沒受過1000的紅包...」、「本來就不吉利，都幾歲了還不曉得這個」。

但也有人認為，包紅包是心意，不該拘泥於傳統「200就可以了吧」、「那就收回來啊」、「有紅包就要偷笑了，真的有這種人喔」、「遇到這種我都當場把1000抽出來 改放200進去」、「200就好，再吵就444」、「小時候拿到1千蠻開心的，怎麼現代人毛那麼多」。