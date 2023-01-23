31歲女星洪蓉因有I級突出上圍，被網友封為「I級艷后」，近日逢農曆新年佳節，洪蓉也應景換上紅色深V性感睡衣，嘴唇擦上豔麗的紅色口紅，可見她用下巴和胸部頂住紅包，讓人一時眼睛不知道要往哪裡看，網友則笑說這「最強收紅包方法」也只有她做得到。

洪蓉多年前以一支全裸入鏡但三點不露的廣告走紅，近年她一度將工作事業移往泰國發展，因疫情又回到台灣生活，她因胸部大引來許多矚目，甚至有人瘋傳她是隆乳，對此，她曾曬出自己的X光透視照，證明自己的「胸器」是純天然，「嫉妒的請繼續嫉妒我吧」。

曾坦言自己並非靠胸部就是萬能的洪蓉，日前在臉書分享自己私下心態很樸實，從來沒有想買名牌包，因為她都告訴自己：「自信是自己給的，而不是品牌賦予」，如果要買，她會以投資的心態買下，期待未來可以增值，如今她只有夢過最想要的東西只有寬敞的房子和電動車，自嘲：「光想到這些，立即想早點睡覺，再多夢幾次」。

近日，洪蓉在臉書吐露自己的新年新願望，寫下：「新年願望，希望我越來越美，然后（後）才藝越來越多」，有網友好奇問：「何時還能再收藏妳的寫真呢？」她也大方回：「我會找機會跟團隊討論討論的」，近日她更曬出自己用胸部收紅包的辣照，祝大家：「新春開運，鴻兔大展」，讓網友暴動說：「偷藏兩隻大兔子」、「好一對新春 『大吉』 呀」、「美爆了～美仙女下凡，撲倒」。