王國峯表示，高偉倫才調到彰化2個禮拜，對於此事感到遺憾，將全力協助家屬處理後事。（吳建輝攝）

包括彰化縣警局長張國雄、分局長王國峯及高偉倫的父母親及姊姊都抵達醫院。（吳建輝攝）

彰化警分局快官派出所年僅29歲的員警高偉倫，今天清晨8點值勤完畢準備放春假，不料停等紅燈時遭後方追撞當場死亡，包括彰化縣警局長張國雄、分局長王國峯及高偉倫的父母親及姊姊都抵達醫院，王國峯表示，高偉倫才調到彰化2個禮拜，對於此事感到遺憾，將全力協助家屬處理後事。

彰化基督教醫院表示，根據119人員轉達，騎士在現場就已經沒有自主性的呼吸心跳，一路急救到醫院之後，在接續急救超過半小個時，仍宣告不治，初步檢查包括臉部有多處撕裂傷，四肢跟軀幹也有擦挫傷，右手扭曲，至於真正的死因則需要交由法醫來判斷。

分局長王國峯指出，高姓同仁今天6點到8點值完勤務後，準備下班返租屋處，在行經彰化市彰興路與聖安路口時，遭37歲吳姓男子駕車，從後方高速衝撞，很遺憾高偉倫在經搶救後仍宣告不治。

王國峯表示，在救護人員救護的過程中，有在吳姓肇事駕駛身上發現2包安非他命，另外在車上也有，因此將另外針對吳姓駕駛，疑似涉及吸食毒品至不能安全駕駛致人死亡部分，已經報請彰化地檢署指揮偵辦，除了開立檢驗許可書及搜索票之外，將成立專案小組，朔源毒品來源。

王國峯說，事實上高姓同仁今年1月5日才調到彰化，派快官派出所服務，才來不到2個禮拜，今天早上8點是他上班最後一天，原訂下班以後就可以返回高雄老家過年，在過年期間傳出此噩耗，感到相當遺憾與不捨，後續將全力協助家屬處理後事。

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