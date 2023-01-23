桃園市體育局長許彥輝（左）23日至中壢國民運動中心慰問值班同仁。(體育局提供)

民眾年節大魚大肉，有需要適當運動減輕身體負擔。桃園市各國民運動中心初二開館，至初五營業時間為每日上午8時至下午4時，年初六恢復正常營業時間。中壢國民運動中心更推出消費滿額戳戳樂抽好禮，民眾到中心官網或櫃檯報名就能享有優惠。

桃園市政府體育局長許彥輝23日至中壢國民運動中心，發送新春福袋給值班的工作人員，同時宣導過年期間闔家歡樂吃團圓飯也可以一起攜手來運動。許彥輝說，桃園市長張善政新春推出「環境清潔服務不打烊」、「藝文充電服務不打烊」、「觀光走春服務不打烊」及「運動場館服務不打烊」等8大措施，讓市民與遊客在年節期間，仍能享受桃園貼心的市政服務。

在「運動場館服務不打烊」部分，桃園市運動中心除新春除夕及初一休館外，初二至初五開館時間為上午8時至下午4時止，初六正常營業。各國民運動中心已準備好一系列春節優惠活動，歡迎市民朋友可以就近前往運動中心，動動身體甩開體脂肪，迎來兔年健康好氣色。

中壢國民運動中心初二開始天天活動不打烊，特別舉辦「消費滿額戳戳樂抽好禮」等活動，1月20日起可至中心官網或櫃檯報名課程享優惠，2月5日還有「兔」發奇想猜燈謎。位於5樓的「智能羽球系統」，可透過「智能球拍」與「智能球場」的搭配，在球場上直接看到自己的揮拍動作、速度與姿勢，年後1月30日開始周一至週五上午9時至下午4時可預約體驗（https://forms.gle/pCTSm7fGvX7ZcFv7A），全程活動免費至2月28日止。體育局提醒民眾仍須注意防疫措施，防疫不鬆懈、健康迎新春。