前總統馬英九23日大年初二上午來到新竹縣褒忠義民廟參香祈福，他說，希望今年就能看見兩岸和平新發展。（陳育賢攝）

前總統馬英九23日大年初二上午來到新竹縣褒忠義民廟發送紅包，人龍隊伍更是長達近百公尺，馬英九在新竹地區人氣絲毫不減。（陳育賢攝）

前總統馬英九23日大年初二上午來到新竹縣褒忠義民廟參香祈福，希望今年就能看見兩岸和平新發展。（陳育賢攝）

前總統馬英九的「新春小物」走春發紅包行程，23日大年初二上午來到新竹縣市，自製的「9兔」久久吉祥、錢兔似錦紅包，大受新竹縣民眾歡迎，在義民廟的發送行程中，有人提前2小時來排隊，人龍隊伍更是長達近百公尺，馬英九在新竹地區人氣絲毫不減。

前總統馬英九的紅包行程原定今天上午10點20分在新埔鎮褒忠義民廟發放，不過，馬英九稍早在苗栗馬家庄行程稍有延誤，馬英九抵達義民廟在參香祈福，與民眾講話後，開始發送紅包時已延後40分鐘，不過，排隊民眾並不喊累，直說拿到9兔紅包很值得。

而稍後馬英九是到新竹市竹科園區內的開台金山寺繼續發送紅包，下午2時20分則是到市區的新竹都城隍廟，想要領到馬英九9兔紅包的民眾可要把握機會。

馬英九今天上午在縣長楊文科、立委林為洲、林思銘、新埔鎮長陳英樓、財團法人褒忠亭義民中學財團董事長黃茂實及多位地方民代的陪同下，先向義民爺上香，隨後發送紅包。

來自湖口地區的1位女性民眾，今天上午一早不到9點就來排隊搶得頭香，她說，其實自己也不算是馬英九的大粉絲，只是覺得自己跟馬前總統很有緣，過去在湖口三元宮也拿過馬總統紅包，往年過年只有空，就會到廟宇排隊領總統紅包，今年也是想早點來排隊搶首位，討個吉利。

另1位爸爸則是帶著家人前來排隊領9兔紅包，而每年向義民爺上香也是過年固定的參香祈福行程，他說，馬英九在任時，對客家人不錯，拿到他的紅包心情很開心。

馬英九表示，這次是第28次來到義民廟，是資深香客，他是在擔任法務部長的時候，開始到苗栗的馬家庄去祭祖，也會來到義民廟，跟地方的老朋友們見面吃飯。

他說，今年來是要祈求義民爺保佑大家，希望兩岸能夠和平，兩岸要用對話代替對立，要共同謀和「謀求和平」來消弭戰爭，這樣才能有永遠的和平。

馬英九強調，他在當總統的時候，兩岸不但沒有打仗，還簽署了23個協議，最後跟習近平在新加坡見面，他跟習近平說，「我們兩個人將來一定要保證，在海峽兩岸建設1座跨海的和平大橋！」未來只要願意促進和平的人，都可以使用，希望今年就能看見兩岸和平的新發展。

楊文科則表示，馬總統在他兩次競選期間，都前來助陣，每來1次，他的民調就高1次，今年適逢義民廟235周年，義民廟將在農曆10月21日舉辦義民祭235周年祭典，將邀請桃竹竹苗以及全國客家鄉親共襄盛舉，他也邀請馬前總統屆時光臨指導。