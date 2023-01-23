美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發10死槍擊案，來自中國的移民Huu Can Tran在和警方對峙中自盡身亡，3位認識他的人接受媒體採訪時，談到了凶嫌過去曾是那間舞廳的常客，甚至會在那裡與他的前妻結識，而財產紀錄也沒有特別的債務，個性並不暴力但容易動怒，好面子不喜歡別人說他壞話。

Photo of the 72-year old suspect in the Monterey Park shooting, Huu Can Tran, who is now dead. pic.twitter.com/XgeRyPLBww — Karol Markowicz (@karol) January 23, 2023

據CNN報導，警方稱，現年72歲的Huu Can Tran週六晚在洛杉磯郊區素有「小台北」之稱蒙特利公園附近「舞星大舞廳」（Star Dance）槍擊濫殺，隨後在整個地區的追捕行動中，在與警方對峙時他舉槍自盡。

#BREAKINGNEWS: The Monterey Park shooting suspect, 72-year-old Huu Can Tran, was found dead from a self-inflicted gunshot wound in a van in a parking lot near Del Amo Fashion Center in Torrance, Sheriff Robert Luna confirmed. https://t.co/lC4ZotBaON pic.twitter.com/hXjSZWfuQS — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 23, 2023

他的前妻在接受採訪時說，大約20年前，她在舞星大舞廳認識了凶嫌，那裡是一個受歡迎的社區聚會場所，Tran在那裡提供非正式的舞蹈課程。她說，陳在一次舞會上與她相遇，做了自我介紹之後便開始為她提供了免費的舞蹈課程。

據這位前妻說，2人認識後不久就結婚了，由於這一次槍擊案件的敏感性，她要求不具名。雖然Tran從未對她施以暴力，但她說Tran會突然動怒。例如，她說，如果她跳舞時漏了一步，他就會很生氣，因為Tran覺得這樣會他看起來很糟。他們再一起幾年後，Tran就對她失去了興趣，而她的妹妹也證實了這個說法。

目前警方還不清楚近年來Tran去舞星大舞廳的頻率如何，洛杉磯法庭記錄顯示，Tran在2005年底提出離婚，根據他的前妻向CNN出示的結婚證影本，Tran是一名來自中國的移民。

Tran的另一位的熟人也記得他經常去那間舞廳，這位不願透露姓名的朋友在2000年至2010年與Tran的很熱絡，「幾乎每天晚上 ，都會從他在聖蓋博（San Gabriel）的家驅車約5分鐘去舞星大舞廳。」

這位朋友記得，當時Tran經常抱怨舞廳的教練不喜歡他，說「關於他的壞話」，並補充說Tran「對那裡的很多人都有敵意。」他也表示Tran很容易被激怒，經常抱怨而且似乎不信任別人。

據他的前妻說，Tran也曾是一名卡車司機。商業記錄顯示，Tran於2002年在加州註冊了一家名為Tran's Trucking Inc.的公司。但大約2年後，他解散了這家公司，不過沒有什麼特別之處或是債務狀況。

財產記錄顯示，2013年Tran賣掉了他在聖蓋博已經20幾年的房子，7年後，他在加州海米特的一個老年社區買了一套活動房屋。他的朋友說，他已經幾年沒有見到Tran了，當他聽到槍擊事件時「完全震驚。」「我認識很多人，如果他們去舞星大舞廳，我擔心也許認識一些槍擊案的受害者。」