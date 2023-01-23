副總統賴清德大年初二持續走訪宮廟參拜，今分別前往中和廣濟宮、土城五穀先帝廟、樹林濟安宮及鎮南宮等廟宇，不少民眾排隊等待領取福袋。（蔡雯如攝）

副總統賴清德大年初二持續走訪宮廟參拜，今分別前往中和廣濟宮、土城五穀先帝廟、樹林濟安宮及鎮南宮等廟宇，不少民眾排隊等待領取福袋。賴清德致詞表示，今年是兔年，面對地緣政治變化和威權主義的威脅，期盼像兔子一樣機智、謹慎，克服種種問題。

賴清德表示，許多報章雜誌都預測今年經濟狀況不佳，甚至比去年差，總統蔡英文和行政院推出多項政策因應，立法院也團結合作，希望把衝擊降至最低，恰好今年適逢兔年，兔年地支卯的時間剛好對應農民曆是十二節氣的春，代表新希望和全新的開始，雖然國際景氣不佳，但適逢兔年仍有好意。

賴清德也強調，兔子有機智、謹慎的含義，無論是個人、公司或國家，面對國際景氣、地緣政治、威權主義下，需要發揮智慧、保持謹慎就能克服問題，國家也能讓人民過上更好的生活，期盼國民都能事業成功、行大運。

中和廣濟宮董事長游炎川致詞時，也肯定賴清德在台南市長及行政院長任內的政績，希望民眾支持賴進軍2024總統大位，讓國家更好更進步。