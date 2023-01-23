農曆春節長假，不少民眾買刮刮樂小試手氣，台彩表示，一位外籍看護到位於新竹縣竹東鎮「喜來旺獎券商行 」時，店員擺放在櫃台的手機恰巧有訊息通知，手機閃光對著櫃檯內的「2000萬超級紅包」閃爍，彷彿刮刮樂在發著光，二話不說就買下了那張發光的刮刮樂，沒想到真的幸運刮出200萬元加賓士休旅車！

另有趣的是，位於台北南港的「春亮彩券行」，店內飼養的虎斑貓「招財」非常親人，常有客人將「招財」當成招財貓，買了彩券後摸摸「招財」討個吉利。店裡一位常與「招財」互動、年約50歲的男性熟客，當天跟「招財」玩了一陣子後，買了「2000萬超級紅包」，果真幸運刮中100萬元！彩券行王小姐表示，店內已經連續兩年都刮出刮刮樂百萬獎金。

台彩表示， 2000萬超級紅包共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。截至1月21日，已刮出0個2000萬元、2個200萬元加賓士休旅車、119個100萬元。