希望父子倆可以一起開節目（右）加入新東家，和爸爸徐乃麟成為同門師兄弟。（艾迪昇傳播提供）

徐新洋簽進「艾迪昇傳播」，爸爸徐乃麟變成他的大師兄，父子同門後首度迎來新年，徐乃麟十分期待今年過年，他說：「隔了2年，小兒子終於回台，孫子夢果也一起過年，今年可以算大團圓了。」

徐乃麟麻將功夫了得，徐新洋在家學淵源薰陶下，過年不免俗在牌桌上和爸爸比拚試手氣，徐新洋透露，若玩小一點，可以贏過爸爸，徐乃麟聞訊，噗哧一笑：「他說會贏我，我根本沒用心打，輸贏塞牙縫都不夠，我陪他們打就只是打發時間。」徐新洋連忙幫腔：「對啦！他沒認真打啦！」

徐乃麟以往過年都和家人出國自助旅遊，他算算大概跑遍10多個國家，每次出遊不假他人之手，全家一同計畫，他規劃大方向，女兒就上網張羅當地食宿。跑遍這麼多地區，徐乃麟鍾愛歐洲，他表示：「農曆年到歐洲反而不用人擠人，華人也不多，可以逛得很盡興。」

今年他則帶著全家到新加坡過年，女兒由於要照顧新生兒，所以只能遺憾缺席。徐乃麟對於外孫第一次過新年，他豪邁公開紅包，直說「包個5萬、10萬元跑不掉」。

徐新洋十分期待家中每年到國外過年的傳統，直說每一年都很特別，人生第一次到歐洲，就是大學畢業那年，跟著全家跑遍了西班牙、英國、義大利，他誇讚妹妹的規畫功力，「她真的很會做功課，把路線、食宿都打點得很好，我們全家基本上就是跟著她」。

徐新洋希望可以跟爸爸一起開節目。（艾迪昇傳播提供）

除了過年出遊，家中不會有其他的過年儀式，徐新洋說：「就是貼貼春聯，穿新衣服討吉利，其實平平淡淡也是蠻好的。」對於新簽進艾迪昇和爸爸同公司，他新年許願：「希望父子倆可以一起開節目，效果應該也不錯。」