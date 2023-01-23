高嘉瑜示範做年菜。（圖／中評網、阿燦師臉書、高嘉瑜提供）

大年初二互學長才？做年菜直喊要教主廚唱歌 高嘉瑜接連嗨唱「四首歌」讚嘆：天吶！怎麼那麼好聽

民進黨立委高嘉瑜前一陣子因為對外發言，檢討民進黨敗選原因，引起綠營支持者不悅，與同黨台北市議員王世堅被民進黨支持者比喻為「煎魚」。而高嘉瑜日前與名廚「阿燦師」一起做年菜，正好有一到菜是「魚料理」，高嘉瑜一邊煎，一邊調侃自己，「我的心如刀割，好像自己被在油鍋裡炸」。

根據「辦桌學苑 - 阿燦師的手路菜」1月7日的臉書以及《中評網》今（1月23日）的報導，高嘉瑜請南港辦桌大師「阿燦師」林明燦教她做年菜，三道年菜包括古早味白菜滷、海参燴白玉、五柳好呷魚，非常有年味與喜氣。

高嘉瑜馬上就開唱「孤勇者」，還和阿燦師說，「你教我煮菜，我教你唱歌」。接著高嘉瑜也跟著用很多油煎炸魚，她還說，果然煎魚的時候很煎熬，油會噴出來，大家要小心，真的油會噴出來，「我的心如刀割，好像自己被在油鍋裡炸」！

最後兩人還拿著高嘉瑜的恭賀新喜春聯，祝大家新年快樂，還歡迎大家一起來學廚藝。