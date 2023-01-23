蔡英文在名間鄉大賢宮發兔年新春小紅包，信眾抱著愛犬排隊領取，立刻吸引其目光。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

總統蔡英文23日、大年初二到南投縣名間鄉大賢宮參香，並發兔年新春小紅包向民眾賀年，吸引大批民眾排隊領取。蔡英文說，過去一年有疫情，還有世界經濟的變化，雖然我們的通貨膨脹沒有很嚴重，不過人民很團結，挺過一項一項的挑戰，新的一年面臨新的挑戰，她已經開過國安會議做準備，面對新的挑戰，政府要如何應對。

蔡英文表示，國家安全會議中，農村基礎建設，尤其是灌溉系統，應該要全面改善，有系統把水利建設做好，讓從事農業的人更輕鬆、更沒煩惱，還有輔導中小型企業生產型態改變，變成智慧化、組合式生產，讓業者更有效率、省人工，讓中小型企業能永續經營。

她也拜託名間鄉長陳翰立、埔里鎮長廖志城等鄉鎮長，將地方的需求向上反應，南投縣需要哪一些支援？讓做田、做工、中小企業經營者都能獲得政府的補助或輔導。

蔡英文強調，現階段最重要的談判，就是打開台灣農業的國際市場，21世紀貿易協定，就是希望能進入美國市場更盛況，台灣農產品進入美國市場是最優先項目，蔡培慧說南投縣有很多優質的農產品，就應該要好好的行銷，農產品價格更好，所以要一位優質的立委好好配合，反映在地的需求，讓農民朋友得到政府最直接快速的協助。