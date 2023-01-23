農曆春節到來，除了享受家族團圓的氛圍外，傳統習俗中還是有些禁忌需要多留意，命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，民間傳說大年初三是俗稱的「赤狗日」，有人說是熛怒之神、不吉利，容易有凶事發生，同時也是年節最凶之日；而做1事則可招財，數錢數到手軟！

▍忌外出拜年

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，否則容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

▍不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈，讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神；另外，可在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，這樣老鼠飽足後就不會加害人類。

▍不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，女生行房會氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

▍莫吃過多米飯

因為老鼠吃米粒五穀，為了避免與老鼠搶食，因此不要攝取過多米飯。

▍在戶外撒一些米粒

在戶外撒一些米粒可以跟老鼠分錢，代表「鼠來寶」、「鼠錢鼠到爆」。

▍初三睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，這天要睡飽的主因是為了避開宴客和朋友聚會，以免沖煞赤狗日。