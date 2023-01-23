土城長庚醫院急診醫學科主任醫師薛承君提醒，民眾可透過「微笑舉手說你好」3項口訣，判別腦中風。（薛承君提供）

春節氣溫驟降，容易引發血管收縮，急診因此出現不少急性腦中風、急性冠心症（心肌梗塞）病人，土城長庚醫院急診醫學科主任醫師薛承君表示，若民眾出現臉歪嘴斜、單側手腳無力、講話不清楚，很可能是發生急性腦中風，須立即送醫；而致命性的急性冠心症，典型病人症狀包括胸痛、冒冷汗及喘不過氣，部分病人則可能會出現下巴、上腹或肩膀痛等非典型症狀。

薛承君指出，高齡及患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的慢性疾病病人併發血管硬化的機率較高，若遇寒流來襲，氣溫驟降，一旦病人血管收縮、容易誘發血管堵塞造成急性腦中風或急性冠心症，而大腦及心肌細胞的壞死程度會隨時間流失漸趨嚴重，造成不可逆之損傷，因此民眾一旦出現危險症狀請立即送醫，在黃金時間內即時搶救。

如何及時判別腦中風？薛承君表示，民眾可簡單謹記「微笑舉手說你好」口訣，第一、微笑： 病人微笑時出現嘴角歪斜，臉不對稱；第二、舉手： 病人出現手部無力下垂（特別是單側無力）；第三、說你好： 病人說話不清楚；若病人無法做以上任一動作，請立即打119送醫。

反觀若是急性冠心症，病人典型症狀包括胸口悶痛，如被石頭壓住般，甚至伴隨冒冷汗、呼吸困難；而非典型症狀則包括下巴痛、上腹痛、肩膀痛或牙痛。

薛承君說明，臨床醫師一般會根據三點判定病人是否可能發生急性冠心症：第一： 是否有胸痛等典型症狀；第二： 心電圖是否有缺氧變化；第三： 心肌酵素檢驗是否有上升。

薛承君表示，特別強調急性腦中風和急性冠心症的黃金救援時間，若是梗塞性腦中風，在黃金3小時內考慮施打血栓溶解劑，有機會降低病人神經學後遺症；而急性冠心症病人，則需考慮進行緊急心導管，以避免突發性心跳停止，呼籲民眾，無論是急性腦中風或急性冠心症症狀，病人都應盡早送醫，避免錯失黃金救援時間。

此外，有些病人出現手腳發麻或相關症狀時會自行購買具活血化瘀功效的成藥服用，薛承君強調「千萬不要」，由於梗塞性和出血性腦中風的臨床症狀相似，一般民眾難以辨別，萬一腦出血病人服用通血路藥物，反而會加重腦出血病情，呼籲民眾還是盡早求醫，詳細檢查，釐清病因。