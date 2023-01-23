大年初二台北市長蔣萬安到木柵忠順廟上香參拜，並且應邀致辭為民眾拜年。（季志翔攝）

太太石舫亘月底生三寶！蔣萬安笑曝長子建議取「這名字」 隔空感謝老婆：一定彌補她

台北市長蔣萬安23日持續拜廟行程，大年初二來到木柵忠順廟參拜。由於妻子石舫亘將在1月底產下第3胎，媒體詢問三寶名字是否已經想好？蔣萬安說，大兒子蔣得立建議取「蔣得正」，一個正、一個立，如此便能立正站好。他也感謝石舫亘過去的體諒與付出，現在馬上要生下第3個寶寶，未來一定會好好地彌補妻子。

大年初二台北市長蔣萬安到木柵忠順廟上香參拜，並向民眾發送發財金。（季志翔攝）

蔣萬安從今早8時從拜訪慈諴宮開始，接連到關渡宮、北投天后宮、木柵指南宮，他稍早在木柵忠順廟受訪說，這幾天陸續參拜台北市宮廟，目的在於祈求國家新的一年能風調雨順，民眾則能安居樂業。尤其關渡宮是在地信仰心中心，香火鼎盛，民眾絡繹不絕，接下來將持續拜訪其他宮廟，很開心能看見民眾對他滿滿的熱情。

媒體問及，三寶即將出生，名字是否想好？蔣萬安回應，他還沒有想好名字，不過前幾天與蔣得立聊天時，大兒子稱弟弟名字可以取作「蔣得正」，一個立、一個正，如此兩人便能立正站好。

此外，媒體詢問，按照習俗，出嫁的女兒要在大年初二回娘家，因蔣萬安市政繁忙，無法正常過節，是否有想對石舫亘說什麼？蔣萬安表示，感謝妻子體諒與付出，現在她非常辛苦，馬上要生第3胎，未來一定會好好地彌補她。