一名陳姓男子除夕當天下午經過北市中山區一處藥妝店，他見無人注意，竟偷走陳列在店外的商品，店家發現後向警方報案，昨日轄區員警巡邏時，發現陳男違規擺攤，且跟竊嫌特徵極為相似，上前盤查，陳男還流利背出身分證號配合，沒想到照片差太多，被警方識破，陳男見狀拔腿就跑，最後仍被警方制伏。

北市中山警分局圓山派出所21日接獲店家報案，指出店內有多樣商品被偷走，警方立刻調閱監視器偵辦，找出可疑男子的特徵，員警在22日大年初一巡邏時，發現男子違規設攤，加上貌似行竊藥妝店的犯嫌，於是上前盤查。

過程中這名陳姓男子一度相當配合，他說自己沒帶證件，向警方口頭報出身分證號，想用別人的資料瞞天過海，員警調出資料，發現證件上照片與陳男差距頗大，立刻提出質疑，並繼續盤問陳男。

陳男被警方問得左支右絀，突然間轉身拔腿就跑，員警早有準備，也跟著從後追趕，跑了約30公尺將陳男撲倒，員警手部也因此受到擦挫傷；陳男被逮捕後向警方供稱，是因為看見店家忙碌，無暇看顧貨品，才起意下手偷竊，得手後打算變賣求現，沒想到就被逮住，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。