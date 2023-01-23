苗栗玉清宮今年抽出的「五穀」、「人民」等國運籤。（謝明俊攝）

苗栗市玉清宮每年大年初一都會抽出「五穀」及「人民」等國運籤，今年的國運籤中，「五穀」籤是第81籤的中平，籤詩內容有否極態來之寓意，至於「人民」籤則為上吉籤，象徵今年國內人事會有新氣象，兩個國運籤內容恰巧與前總統馬英九所親書今年兔年春聯內容有異曲同功之妙，都是壞運即將結束，轉換好運的開始。

苗栗市玉清宮主祀關聖帝君，是苗栗市及周邊鄉鎮市最重要的客庄信仰中心，平日香火鼎盛，許多外漂的苗栗子弟回鄉都會到廟裡祈求平安賺大錢，苗栗鄉親更視為重要信仰象徵，因此，每年廟方的國運籤都被視為有非常重要的指標意義。

尤其是去年玉清宮所抽出的「五穀籤」直接表明國內從春天後，尤其是6月以後就會有雨水滋養不虞，較之前年所發生乾旱現象，已確實解決，觀照去年國內雨水現象，結果果真如籤詩內容所言，去年國內因雨水充沛解除旱象，灌溉及民生用水至今年春初都無缺水問題。

今年玉清宮抽國運籤，照例在大年初一的子時抽出，其中「五穀」籤詩為第81籤中平，內容為「假君財物自當還、謀賴心欺他自奸、幸有高台明月鏡、請來對照破機關。」籤詩內容則寓意有他人使奸挾惡盡自隨對方而為，上天仍會保佑好人為善，雖然經過一些險惡，但最後還是有明月高照，揭破惡小機關，有否極泰來之意。

至於「人民」籤則為第19籤的上吉，內容為「嗟子從來未得時、今年星運頗相宜、營求動作都如意、和合婚姻誕貴兒。」寓意今年運氣非常好，行事相當順利，婚姻和合，並且會有好的結果，象徵國內人事即將會有新氣象，並且會有好結果出現。

而前總統馬英九今年所親書兔年對聯，內容為「虎嘯生威千出過，兔躍引暖萬木春。」馬英九親自解釋這對聯的意思，就是老虎的危害已經過了，兔子帶來春天的氣息，期望今年會比去年更好，與玉清宮的國運籤有異曲同功之妙。