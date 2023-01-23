新竹縣尖石鄉昨天發生一起死亡車禍，14歲的王姓少女無照騎機車載著妹妹出門，行經部落一處產業道路時與一部機車對撞，王女因未戴安全帽，頭部重創，救護人員將她送往竹東醫院後仍傷重不治，而對方機車騎士竟是她的親叔公，男子酒測值超標，右腿骨折，仍在醫院治療中，確切肇事原因有待警方調查釐清。

警方調查，22日下午1時許，14歲王姓少女騎著機車載著10歲的妹妹出門，行經尖石鄉秀巒村養老真耶穌教會附近一處產業道路時，當時騎下坡的王女，與正要上坡、迎面而來的50多歲王男撞上，王女摔車後因未戴安全帽，頭部撞擊受到重創，當場就沒了呼吸心跳。

警消據報趕往現場，並將3名傷者送往醫院搶救，王女到院前已經失去生命跡象，急救後仍回天乏術，王女妹妹則是頭部擦傷，傷勢輕微沒有大礙，而王姓機車騎士則是右腿骨折，一查之下，發現王男竟是兩名少女的叔公。

事發當下他身上帶有酒氣，警方執行酒測後發現他數值超標，涉及酒駕，沒想到撞上的竟是自家親戚，大年初一發生這樣的意外，令人唏噓。警方將持續調查以釐清肇責，詢後也將依公共危險、過失致死罪嫌將王男移送偵辦。