王力宏將於 28日在賭城開唱，票房傳捷報。（寬魚國際提供）

王力宏手按吉他，蓄勢待發。（寬魚國際提供）

王力宏28日將在美國拉斯維加斯Resorts World Las Vegas舉辦「ONE LeeHom Wang一個王力宏」演唱會，是他婚變風波後首次開唱，也是「寬魚國際（6101）」首個在美國主辦的演唱會，主辦單位今宣布票房告捷，自開始售票以來，湧入大批支持者，票房接近全滿。

名導邱瓈寬（寬姐）說：「『ONE LeeHom Wang一個王力宏』演唱會，在兔年大年初七舉行，新年新氣象，大家可以看到新的力宏。力宏會分享他過去這段日子以來的心情，也會首唱2首新歌。」

據悉，王力宏將會首唱2首新歌，其中〈ONE一個〉寓意「許多的『一個』，就是『每一個』」。靈感來自讓王力宏獲得力量的《舊約聖經》裡面的《約伯記》：「一場經歷生命中的意外斷句／我空手出世也空手回去／幸或不幸虛心受領」。

率先曝光的副歌歌詞是：「哪怕一個人獨自的戰役／哪怕一雙手空空只抓住自己／有太多萬一總避無可避／從灰燼再奮起折翼也要飛行」；「哪怕一生是無盡的戰役／哪怕一口氣微微也能溫暖你」「長路裡共患難才是不離不棄／致每一個你」。

新歌《ONE一個》從「一場經歷」到「一個人」、「一生」、「一口氣」再到「每一個你」，彷彿在說，人生有很多的「一次」可以改變「一個人」，但沒有「一個人」是「孤島的個體」，哪怕一口氣微微也能溫暖每一個人，「長路裡共患難才是不離不棄」。

「寬魚國際」官網也釋出王力宏身穿白襯衫彈吉他的照片，「其中一張是攝影師叫力宏彈新歌的時候拍下的，另外一張是攝影師問力宏：『你會有什麼想對來看你的人說嗎？』，力宏一抬頭，彷彿若有所思，攝影師就抓住那個瞬間。」寬姐說，「『ONE LeeHom Wang一個王力宏』演唱會的構思是更貼近真實的力宏，未必完美，但更有血有肉。」

而王力宏的老朋友與音樂最佳搭檔吳慶隆也推掉其他邀約，答應出任音樂總監，可見「寬魚國際」對王力宏的重視，以及寬魚對首個海外售票演唱會精益求精的態度。

此外，今年「寬魚國際（6101）」將會帶來更多驚喜。繼與華人娛樂界教母「葛姐」葛福鴻的「圓頂大嘉」策略聯盟，取得天王天后錄音著作代理權後，「寬魚國際（6101）」多項重點項目，也會一一跟觀眾見面，涵蓋電影、綜藝節目、影集等，不愧被譽為最有潛力的後疫情時代概念股。