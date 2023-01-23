紅星塢娛樂傳媒CEO、「劉亦菲乾爹」陳金飛2017年和小他30歲女星楊采鈺被拍到約會，女方外型清秀有氣質，被封為「小劉亦菲」，2019年兩人傳出秘婚，但隔年就傳出閃電離婚，當事人都沒正面承認。近日，有八卦媒體拍到陳金飛深夜跟一群人約會，其中一名年輕女子跟他特別親密，另外還有人叫他「乾爹」，之後陳金飛帶該女一同回家，被質疑是否已經和楊采鈺分手。

31歲楊采鈺早年演出馮小剛電影《芳華》走紅，近年兩人再度合作電影《只有芸知道》，去年加入過電視劇《歡樂頌3》，但她的緋聞更引人矚目，6年前她被拍到和陳金飛在路上熱吻，之後回到男方別墅，疑似同居。對此，楊采鈺當時曬出和陳金飛合照默認，以電影《終極追殺令》中台詞譬喻，喊話說：「看吧！愛是無法阻擋的（See, nothing can stop love,Leon）。」

陳金飛被拍有新歡。（圖／翻攝自吃瓜敲猛的阿飛微博）

2019年底，有網友爆料，楊采鈺和陳金飛修成正果結婚，男方沒否認，僅說沒必要回應大眾，「這只是我們生活的事」，有網友在楊采鈺的社群網站留言：「氣質就是走捷徑的氣質」，楊采鈺反擊：「怎麼走捷徑了？」又有人問：「她是不是已經結婚了？」楊采鈺回應：「沒呢」，否認秘婚傳聞。

楊采鈺外型甜美、有氣質，被封小劉亦菲。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

據大陸八卦媒體《吃瓜敲猛的阿飛》報導，去年平安夜拍到陳金飛跟朋友聚會，其中一位穿紅衣的長髮女子跟陳金飛特別親密，在場還有人喊陳金飛「乾爹」，後來一女坐上陳金飛的車，一同回到男方豪宅，疑似間接證實陳金飛和楊采鈺情已逝，但對此，當事人都尚未回應。