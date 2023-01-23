春節連續假期第4天，今天上午國3北向有5輛小客車追撞事故，造成車流回堵7公里，已於中午前排除，高公局預判下午重點壅塞包括國1南向楊梅至新竹等10路段。

今天是大年初二，高速公路局發布新聞稿表示，截至中午12時為止，國道全線交通量為52百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、三重至五股、高架楊梅端至新竹系統、台中至彰化（事故）；國1北向圓山至汐止、大雅至台中系統、仁德系統至台南系統、楠梓至高科；國1高架北向下塔悠至汐止端、泰山轉接道至三重。

還有國3南向三鶯至高原、龍井至和美（事故）、烏日至南投服務區；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇、坪林至頭城；國8東向台南端至台南系統；國10東向左營端-燕巢系統，而其餘路段尚能維持行車正常。

高公局表示，上午有多起事故，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅，上午8時3分於國3南向190.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，造成後方車流回堵4公里；10時18分於國3北向197.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內側及中間車道，造成後方車流回堵7公里；10時31分於國10東向5.4公里處發生1輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵3公里，事故都已於中午12時以前排除。

高公局預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。

高公局另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」（編輯：張雅淨）1120123