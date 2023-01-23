【愛傳媒藺奕專欄】虎爛兔生第一天。養過的兩隻兔兔早已成仙，不知道會不會下凡讓我兔Rich一下。

父親生於兔年、卒於兔年。印象裡，父親和我的對比，有點像超低配版的雍正和乾隆。

我爹就喜歡窩在小房間裡唸書，一天不思慮點甚麼都感覺對不起社稷。

我這小兔崽仔巨有活力，一小時不出門渾身不對勁；如果我稱帝，一定比照乾隆下江南，我天天下嘉南。

過年的模樣早已見多，但是河流的水是新鮮的、魚群是新鮮的，你我的身體裡早已裝滿狡兔躍躍欲試的新誘惑。

不像平日那樣，每天生命重心都在頭腦裡的人，日夜過得都很漂浮。只有鏈接全部身體的韻律而去體驗生命的人，才會感到真正的充實 。

所以新年裡，保持穩定的情緒極端重要。

就像平時大家都會上網，而上網需要穩定的網路信號，而情緒穩定，就好像網路信號很穩定，可以隨時隨地保持通暢的連接。

這時財神下凡、魁星降臨，愛神來了，才找得到你。

我說過跟一個相知相愛的人生活好處就是，無論退回哪個階段都很舒服。

也許她是一個總是支配你的人，在你面前，就是一個變態的霸道者。

但挺好的，她說什麼，你只要回答咪兔就好。

愛，就是什麼都介意，又什麼都原諒。

兔年第一天，送給大家四個對對胡：

放棄放棄你的人，

珍惜珍惜你的人，

在意在意你的人，

對對你好的人好 。

祝所有的你們事事兔be fine，幸運貼臉而來，好運大風吹！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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