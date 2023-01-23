台北市政府警察局中正第一分局博愛路派出所警員洪唯銘，日前擔服值班勤務時段，有韓籍朋姓民眾皮包遺失至派出所求助，經洪員熱心協助後，終於找到其皮包，並借其車資搭乘前往，該民眾對於警方熱心及效率表示感謝。

經員警了解，該民眾為韓國人，於今年趁疫情平穩時來臺灣旅遊，特地去信義區101大樓附近觀光，沒想到返回到下塌飯店時才發現，不慎遺失其包包、護照及大部分的旅遊資金，又因其語言不通，不知道該如何是好，慌亂間便趕緊跑到該所求助。

洪姓員警熱心的協助，利用英語及google翻譯與朋民溝通，得知當天旅遊的區域，並針對可能遺失的行進路線及地點，協助逐一向附近的店家詢問，終於皇天不負苦心人，朋民所遺失的包包及護照被店家撿去了附近的警察局。

洪員因得知朋民的現金都在包包內，且離包包所在地的警察局有一段距離，洪員便主動借其車資新臺幣200元讓其搭車前往取回遺失包包及護照。朋民對於警方的熱心協助表達感動，表示取回包包後會立即返還所借與車資，並感謝臺灣警察的執行效率及服務精神，在不知所措的期間能感受到臺灣人的熱情及協助，讓隻身一人在臺灣的外國人也能有在家鄉的安心感覺，再次向警方表示感謝。