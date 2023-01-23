近年啦啦隊女神當道，尤其是林襄去年可說是話題人氣王，而中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）個性大方開朗，去年在頒獎典禮上怒對自家球員德保拉虧說：「不要一直看林襄」，笑翻眾人。近日逢農曆新年，短今也豁出去穿上超短開衩旗袍，大露腿根和若隱若現的屁股蛋，美翻粉絲。

去年底中信兄弟德保拉再度入圍年度MVP，特別請來當家的啦啦隊女孩短今和希希錄影片祝賀，沒想到短今一開頭就嗆德保拉只看林襄，明明負責幫他應援是她們，希希補刀說：「我們這麼認真幫你加油，然後你一直在看林襄？」而短今去年更大方自曝植髮，去年底曬出滿意的成果，興奮表示：「植髮進入第九個月了，已經可以把瀏海全部收起來，自然的程度讓我充滿自信，拍照也變得零死角，走在路上～風吹來不用再遮遮掩掩了」。

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）外型亮麗。（圖／翻攝自ula_shen_ IG）

而另一名啦啦隊正妹、樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）外型亮麗，最近在《全明星運動會》第4季被選為隊長，她因早年身材較肉、食量大，因此被稱為壯壯，瘦下來後身材反而更加凹凸有致，再加上甜美臉蛋、完美的臀部曲線，令她被粉絲封為「人間水蜜桃」。

壯壯昨在IG分享大年初一的辣照，寫下：「大年初一RAKUTEN來報到，Rakuten 女團長、總監、MC來跟大家拜年，女孩趴（Party）時最強特別組合，給大家滿滿的中國風表演，祝大家新年快樂」，可見她換上改良式削肩水墨圖樣旗袍，開衩至大腿，一腳彎曲時還露出神秘黑影，性感腿型讓人離不開眼睛，網友回應：「這檔次很高欸」、「這造型也太好看了吧」、「好美好性感」。