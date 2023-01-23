新北市蘆洲警日前執行臨檢勤務時，於一處汽車旅館破獲一起毒品案件。其中一名身穿短裙的辣妹見警方上門，起先還故作鎮定的配合警方開門，更轉身對著男子甜喊，「老公！」，不過當警方向男子詢問「老婆的名字」，男子當場支支吾吾遲遲講不出來，慘遭識破。事後，警方也在女子的包包裡查獲3種毒品，共計11包，全案依法將2人送辦。

新北蘆洲分局三民派出所19日凌晨，於轄內一處汽車旅館進行臨檢勤務，當警方巡查到一間房間時，房內燈光昏暗，但41歲身穿性感小短裙的黃姓女子見警方上門，卻相當冷靜應對，並積極配合臨檢。她先是向警方指著房內的男子表示，「那是我老公！」，更帶著員警邊進入房內邊喊，「欸老公！(證件)給他！」。

不過當警方向房內的男子詢問「老婆名字」時，男子卻支支吾吾，結巴了老半天就是喊不出老婆的名字，當場慘露餡，荒謬場景也讓警方忍不住笑出聲來，直說，「我們好好講就好」。

初步了解，41歲的黃姓女子為女公關，當天和男子2人結伴準備共度春宵，卻先遇上員警上門臨檢，而警方也同時在黃女的包包裡查獲3種毒品，11包毒咖啡、搖頭丸和K他命，總重35.51公克。黃女也坦承毒品為她所有，全案依違反《毒品危害防制條例》將黃女移送偵辦。

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