春節期間天象不放假，台北市立天文科學教育館指出，今年最亮彗星、雙星伴月、木星合月及水星最佳觀賞時機在春節期間接連登場。首先是在大年初二晚間6時許登場的金星與土星合月，天文館副研究員吳志剛指出，今晚月亮是「眉月」亮度較暗，金星、土星不易被月光掩蓋，民眾可在今晚夜空看見金星、土星與月球「三足鼎立」特殊星象。

金星、土星合月指的是從地球中心向外看，金星、土星赤經經度與月球相同的現象。天文館指出，大年初二晚間約6時前後，民眾可在西方天空看見一彎細線般的眉月附近，伴隨著緊緊相依的金星與土星；今晚的月球暗面則因地球反射太陽光而被照亮，形成「地球照」景象。不過，由於月球、金星與土星約半小時後陸續沉入西方地平線下，上述天象持續時間並不長。

針對行星合月，吳志剛解釋，月球1個月繞地球1周，其餘行星移動速度則較慢，故月球每個月都有機會與行星出現在同一個經度上，行星合月並非特殊星象，然而，2個行星合月卻相當罕見。他形容，此場景就如同2輛方向相反的火車，剛好在同一天、同一時刻在不同軌道上會合。

吳志剛說，由於今晚月亮是細長的眉月，月光相較滿月暗上許多，反而不會掩蓋金星與土星的光芒，更容易在夜空中看見月球、金星與土星「三足鼎立」的美麗模樣，建議民眾選在西邊的開闊場地觀賞天象。

初二有金星與土星合月，初五輪到木星。天文館表示，26日天黑後的西方天空將出現肉眼看見的「木星合月」，明亮木星與眉月相互生輝更添一分美感，民眾若使用雙筒或小型望遠鏡，還可以看到環繞木星的4大衛星。

天文館續表示，在初六黎明前，水星將在27日達到全年中日出時仰角最高的18°47’，緊接著在30日到達「西大距」，民眾近期可把握清晨6時前後在東南方低空搜尋，不難找到亮度0等、閃耀著白色光芒的水星。

此外，天文館補充，今年預報最亮的彗星C／2022 E3（ZTF）在1月12日通過近日點後，2月1日將最接近地球，亮度將可達到肉眼可見的程度，之後便又快速奔離，大約5萬年後才有機會再見到它。在春節期間，建議民眾在午夜至天亮前使用雙筒望遠鏡，以北斗七星、北極星為指標來搜尋它的蹤跡，有機會看見彗星絨毛狀的彗髮和淡淡的彗尾。

天文館在春節期間正常開館，觀測室上午10時至12時及下午14至16時開放望遠鏡觀賞太陽黑子，1月28日周末晚間7時至9時觀賞月球及火星，宇宙劇場7時、7時30分並有2場免費星象解說，歡迎民眾到館親睹宇宙之美。