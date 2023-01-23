過年期間大部分人都會和親朋好友聚在一起，打麻將更是多數人喜歡的娛樂之一，然而泌尿科醫師高銘鴻指出，久坐容易對攝護腺造成傷害，甚至導致攝護腺炎等問題，他也列出久坐對人體可能造成的5大傷害，包含增加心臟病、糖尿病風險，以及肌肉痠痛、僵硬等問題。
高銘鴻在臉書粉專發文指出，有一名病患因慢性攝護腺發炎就診，一問之下才得知，原來這名患者在過年期間，每天都要坐10幾個小時和朋友打麻將，讓他搖頭直言：「久坐真的對攝護腺很傷。」
高銘鴻表示，根據衛福部國民健康署的定義，連續坐著6個小時以上就是久坐，所以大家平時上班也很容易有久坐的狀況發生；此外高銘鴻也列出久坐對人體可能造成的5大傷害。
▎對攝護腺有不良影響，造成慢性攝護腺炎等問題。
▎增加心臟病、中風、糖尿病等疾病的罹患率。
▎引起肌肉酸痛、僵硬，長期甚至萎縮。
▎容易罹患痔瘡，或讓已有痔瘡的患者病情更加嚴重。
▎血液循環變慢，提高高血壓等病症的發生機率。
此外高銘鴻建議，平時盡量少打麻將，不然就要換成高一點的桌子站著打，他也表示久坐打麻將還不如定期「清槍」，並強調定時清槍確實有助改善慢性攝護腺發炎。
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