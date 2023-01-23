根據美麗島電子報董事長吳子嘉日前在其直播節目《董事長開講》披露民調，「希望誰擔任下一屆總統？」民進黨賴清德34.3％，國民黨侯友宜33.8％，民眾黨柯文哲13.5％。不過吳子嘉也強調，這是民進黨最弱的時候，當民進黨從加護病房走出來，就不是34.3％。

吳子嘉進一步分析，目前侯友宜只拿到國民黨62％的支持，國民黨有一部分人支持柯文哲，但侯也可拿到12％的泛綠選票，而賴清德拿到民進黨81％的支持。

吳子嘉認為，如果侯友宜獲得國民黨全力支持，就有機會贏。但如果柯文哲參選，可以活生生地把泛藍打到分裂，藍軍勝算的機會，會非常低。

從年齡層看，侯友宜在30到39歲以40％大贏賴清德的23％，20到29歲則為26％，與賴清德27％打成平盤，柯文哲在20到29歲有29％的最高支持度，顯示年輕人確實離開民進黨。在選區上，侯友宜在桃竹苗、基宜花東澎金馬大勝賴清德，高屏則輸給賴清德。

吳子嘉直言，總統選戰打到最後，柯文哲會被棄保，但柯即使只拿到3％或4％的選票，侯友宜都有可能會輸。因此，侯友宜的問題在於如何解決柯文哲的問題、如何拿到藍軍全部支持。反觀賴清德沒有此問題，綠軍會全力支持，毫無懸念。

吳子嘉強調，侯友宜不光是要爭取提名，還要爭取藍軍團結一致的支持，才有勝算！